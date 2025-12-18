北京不准唱衰房地產市場 約談社群平台加強管控

（中央社記者呂佳蓉北京18日電）中國房地產市場低迷不振，官方加強言論控管。根據北京市住房和城鄉建設委員會17日消息，多部門對抖音、小紅書等社群平台進行約談，平台已自查清理1.7萬多條訊息。

據北京市住房和城鄉建設委員會17日消息，為加強網路生態治理，遏制房地產領域網路「亂象」，日前北京市多部門對抖音、小紅書、貝殼、58同城、閒魚、鏈家、我愛我家、麥田等社群平台進行聯合約談。

會議聲稱，部分自媒體帳號在網路上發布和傳播唱衰北京樓市、製造市場恐慌、散布不實訊息、虛假房源引流等違規訊息問題，擾亂市場秩序。會議要求各平台立即展開全面自查，及時下架違規訊息、處置違規帳號，並加快建立完善常態化行業內容內審機制。

消息稱，截至12月12日，在相關部門督導下，58同城、抖音、小紅書、閒魚、貝殼等網站平台已累計自查清理各類違法違規和不良訊息1.7萬多條。

消息稱，平台清理處置北京公寓、老李談京房、銳哥金融視野、北京海哥看房等一批「放大市場波動、販賣焦慮、臆測政策、傳播虛假內容博取流量、誤導預期促成交」的違規房產類帳號、直播間2300多個；刪除處理違規筆記100多篇。

其他平台包含鏈家、我愛我家、麥田共篩查平台網路房源130多萬條，下架整改不合規房源訊息480多條。

中國經濟低迷，官方收緊言論管控，要求唱響經濟光明論。此前抖音發布「抖音社區財經行業公約（試行）」，其中要求財經領域創作者完成專業資質認證，禁止未經認證帳號發布專業內容或推薦相關服務，並且禁止惡意唱衰經濟發展。（編輯：陳鎧妤）1141218