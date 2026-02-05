北京不忍了？習近平熱線川普直指軍售！ 沈富雄揭 3 種可能：習近平親自出手堵鷹派嘴 要台獨更難了！
2026 兩隻老虎新局！習近平不忍了「繞過會面」先通電 沈富雄揭：台灣已在會議桌上，但不在菜單裡
根據《新華社》與川普《Truth Social》最新發布，美國總統川普與中國國家主席習近平，兩國領導人昨晚進行長達一小時的深度熱線，正式定調 4 月「北京川習會」。前立委沈富雄接受黃暐瀚訪問分析指出，習近平此時「急著打熱線」而非等到四月，背後隱藏強烈急迫性，目的是針對「對台軍售」親自劃下紅線，直接堵住美國國會鷹派的嘴。
習近平為何不等到 4 月？沈富雄揭密「三種可能動機」
沈富雄在節目中直言，這通電話等於是 4 月會面的「會前會」。他針對習近平為何親自出手，分析了三種可能的動機，解析中方在「好意」與「惡意」間的戰略拉扯：
好意的設想（反對掏空論）： 習想表達「我根本沒要打台灣」，要求美方不要再以中國威脅為藉口，拼命賣武器給台灣，變相「掏空台灣」。這也呼應了蕭旭岑近期主張「兩岸應共同防止外國掏空台灣」的宣言。
惡意的設想（軍事戰略論）： 習近平並未放棄動武，因此認為美方現在賣越多武器，台灣防禦力越強，中方未來若要「收回來」會變得更吃力，「別讓我將來不好打」。
主權紅線論（最終官方立場）： 習近平明確告知川普「台灣是中國領土」，基於主權完整，美方必須慎重處理軍售。沈富雄認為，這點最為關鍵，是習近平親自對川普下的最後通牒。
重回外交紅線：一法三公報的角力
沈富雄進一步剖析，習近平的說法其實是回到中美台關係的核心——「一法三公報」。他指出，習近平特別在意的是 1982 年的《八一七公報》，該公報規定美國對台軍售應逐年遞減；然而美方隨即以《六項保證》反制，強調軍售不需徵得北京同意。習近平此次親自跳出來重提這些「老掉牙」的公報，就是因為他無法忍受美國鷹派（如 Sullivan、Wicker）在國會囂張地推銷軍火。
川習發文內容互別苗頭：主權 vs. 生意
報導指出，兩國領導人在通話後各自發布的說明，呈現極大反差：
新華社（中方）： 語氣強硬，強調「台灣問題是中美關係中最重要問題」，重申台灣是中國領土，中方必捍衛主權完整，要求美方務必慎重處理軍售。
川普 Truth Social（美方）： 語氣輕鬆且商人色彩濃厚。川普稱這是一場「偉大的談話」，除了提到軍事與訪中行程，重點全在「買賣」。川普透露中國將擴大採購石油與天然氣，並加碼採購美國農產品，將本季黃豆採購量提高到 2500 萬噸。
兩隻老虎的最新妥協：台灣在桌上，但不在菜單裡
沈富雄戲稱川普在電話中是「裝蕭（裝瘋賣傻）」，用台灣議題的冷處理換取了實質的經濟甜頭。他批評台灣國會與國民黨團面對美國鷹派壓力時回應「軟趴趴」，導致習近平必須親自出手堵嘴。
沈富雄最後總結，這是一場「最新層次的妥協」，在兩隻大老虎的博弈下，台灣雖然被推上了大國博弈的「會議桌」，但暫時還不在被犧牲的「菜單」裡，然而他也警告，在這種大國交換利益的默契下，「要進一步台獨就難了」。
