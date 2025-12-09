北京不接熱線電話? 日官員 : 雷達鎖定後中拒溝通 解放軍批 : 加戲、轉移視線

解放軍殲-15戰機12月6日在宮古海峽對日本自衛隊F-15J戰機進行雷達鎖定。 圖 : 翻攝自書劍雜談

[Newtalk新聞] 針對「中國軍機雷達鎖定」事件，日本官員曝出「中方未接熱線」的說法，對此，中國《解放軍報》刊文指出，這是為日本首相高市早苗涉台錯誤言論造成的系列嚴重後果轉移視線。

據《日經亞洲》（Nikkei Asia）今 ( 9 ) 日報導，日本方面宣稱，中國戰機上週六（6日）在公海用雷達照射日本戰機後，日本防衛省官員試圖通過熱線聯繫中方，但未得到任何回應。

報導稱，日本官員在 8 日的會議上向議員們通報了這一情況。一名議員說：「他們告知我們，我方曾嘗試（致電），但對方未接聽。」另一位高級官員也附和道 :「日方撥打了熱線，但未能接通。」

廣告 廣告

中日軍機發生衝突的宮古海峽地理位置圖。 圖 : 翻攝自 自衛隊統合幕僚監

據報導，這條熱線於 2023 年設立，是海空聯絡機制的一部分，為兩國防務高層官員提供溝通管道，旨在增進互信、預防突發衝突。

日本前防衛大臣小野寺五典當天還表示 : 「此前從未有航母駛過沖繩本島和大東諸島之間。」他聲稱，儘管遼寧艦行駛在國際水域，但如果在靠近日本島嶼的區域起飛戰鬥機，「它們可能瞬間侵入日本領空」。

日本外務省一名高級官員透露，日本外務事務次官船越健裕 7 日聲稱，日本自衛隊飛機不會主動靠近，但即便靠近，像 6 日那樣中方對其進行間歇性雷達照射也是不可接受的。

中國解放軍遼寧艦在戰機雷達鎖定衝突事件後，竟然還掉頭北上，直逼日本本土威脅。 圖 : 翻攝自環球譯視

報導指出，此次事件發生之際，正值日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論後，中日關係陷入冷淡期。

「正因為日中關係存在分歧，這類事件才更具危險性。我認為對方也不希望加劇軍事緊張局勢。」日本外務省一名高級官員說。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

謝步智觀點》北約2年後「腦死」? 美政策劇變 NSS如「分手信」 歐洲怒了

日地震逾10萬人避難! 岩手海嘯一度浪高70釐米 青森核廢料池水溢出