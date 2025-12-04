北京不要H200了? 會見川普後 黃仁勳籲美國會放鬆對中晶片出口限制

美國總統川普和輝達CEO黃仁勳(右)。 圖 : 翻攝自台海網

[Newtalk新聞] 輝達公司 ( NVIDIA ) 首席執行官黃仁勳在週三與美國總統唐納德·川普會面後表示，如果美國放鬆對處理器銷售的限制，他不確定中國是否會接受該公司的 H200 人工智慧晶片。

週三晚些時候，川普在橢圓形辦公室舉行的一次活動中，回避了有關出口管制現狀的問題，但稱讚黃「做得非常出色」。

黃仁勳在美國國會大廈對記者表示，他與川普討論了出口管制問題，但拒絕透露具體細節。此前，川普政府官員曾討論是否允許輝達 H200 顯卡在中國銷售。當被問及北京方面是否會允許中國企業購買 H200 顯卡時，黃仁勳表示不確定。

輝達(NVIDIA)公司的AI晶片領先全球，圖為H200晶片。 圖 : 翻攝自騰訊網/新智元

「我們不知道，我們一無所知，」黃仁勳邊說邊前往與參議院銀行委員會成員舉行的閉門會議。該委員會對出口管制擁有管轄權。「我們不能降低賣給中國的晶片的品質，他們不會接受的。」

自去年 11 月大選以來，黃仁勳與川普建立了密切關係，並利用這些關係來論證限制只會促進華為等中國本土企業的發展。當被問及多久來一次華盛頓時，黃仁勳說：「只要川普總統希望我來，我就會來。」

黃仁勳訪問美國首都之際，輝達在國會遊說方面取得了一項重大勝利。議員們成功阻止了一項必須通過的國防法案中的條款，該條款原本會限制輝達向中國和其他敵對國家出售其先進的人工智慧晶片。

AI晶片龍頭輝達（NVDA）財務長克瑞斯（Colette Kress）指出，預估在 2025—2026 年間，由 Blackwell 與 Vera Rubin 架構系統帶來的訂單總額已達 5,000 億美元。 圖：翻攝自 Eyisha Zyer Ｘ帳號（資料照）

這項名為《GAIN AI法案》的法案將要求包括輝達和 AMD 在內的晶片製造商，在向中國和其他受武器禁運的國家銷售其強大的人工智慧晶片之前，必須優先考慮美國客戶。

在參議院銀行委員會會議結束後，共和黨參議員邁克·朗茲承認輝達渴望在全球範圍內展開競爭。「他們想要全球客戶，」朗茲告訴記者，他是該委員會的成員。「我們理解這一點。與此同時，包括Jensen ( 黃仁勳英文名 ) 在內，我們都對限制出口到中國的產品感到擔憂。」

在華盛頓一家智庫舉辦的晚間活動後，黃表示，川普和其他政府官員正在考慮是否允許向中國出售 H200 晶片。美國商務部長霍華德·盧特尼克此前曾表示，最終決定權在於川普。

輝達CEO黃仁勳展示AI晶片。 圖 : 翻攝自觀察者網

今年夏天，輝達獲准銷售其性能稍弱的 H20 晶片，該晶片的設計性能略低於現有的出口限制。但中國立即告知國內潛在客戶，應避免購買該產品，轉而使用中國公司生產的處理器。輝達近期試圖獲得美國許可，出口其最先進的 Blackwell 系列晶片的簡化版，但該嘗試最終未能成功。

H200 處理器去年開始向客戶發貨，其設計用途是訓練和運行人工智慧模型。向中國出售更高性能處理器的前景，增強了兩黨議員推動《人工智慧促進增長法案》（GAIN AI Act）通過的呼聲。

此前他們曾多次力推該法案，但均未成功。參議院銀行委員會首席民主黨議員伊莉莎白·沃倫警告說，允許向中國出售 H200 處理器將「極大地增強中國的軍事實力，並削弱美國的科技領先地位」。

美國商務部長盧特尼克。 圖：翻攝自盧特尼克Ｘ

沃倫週三致信盧特尼克，敦促政府繼續限制輝達先進人工智慧晶片對華銷售，並對出口管制決策缺乏透明度表示擔憂。沃倫在信中寫道：「我們不應允許像輝達這樣的大型科技公司出售敏感技術。」這封信由沃倫和另一位民主黨議員安迪·金共同簽署。

上個月，黃仁勳表示，中國市場對輝達而言價值 500 億美元，但目前輝達的財務預測中並未計入來自中國的資料中心收入。他在接受《彭博電視台》採訪時表示：「我們非常希望有機會重新開拓中國市場。」

