北京中軸線特展 三星堆博物館啟幕 連接2文化遺產重地

近日，「北京中軸線：中國理想都城秩序的傑作」特展在四川德陽三星堆博物館啟幕。本次展覽是北京中軸線申遺成功後首度在北京之外展示，更是一次跨越地域的文明對話，連接起四川與北京兩大文化遺產重地，共同展現中華文明的多元一體與博大精深。

「北京中軸線」縱貫北京老城南北，全長7.8公里，串聯起鐘鼓樓、故宮、天壇等15處遺產點，是中國現存最完整、最能體現傳統都城規畫理念的建築群，深刻體現了《周禮·考工記》中「擇中而立」的都城營造思想。

本次展覽依託三星堆博物館持續舉辦世界文化遺產主題系列展覽的契機，為「中軸」敘事提供跨地域、跨文化的展示平台。展覽面積約1200平方米，核心展項之一是長達16米的北京中軸線全景微縮模型，結合動態光影與動畫解說，讓觀眾得以在方寸之間縱覽7.8公里的壯麗景象。此外，展覽還將北京中軸線與羅馬城、巴黎等世界城市軸線案例對比，在文明互鑒中凸顯理想都城秩序的獨特性。

據了解，此次展覽將持續至明年3月31日。展覽期間，三星堆博物館還將邀請多位專家學者舉辦專題講座，京味民俗體驗、「探祕北京中軸線」等配套社教活動也將同步開展，讓更多人理解中軸線背後的中華傳統哲學智慧。

