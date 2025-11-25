北京主動聯繫川習通話！ 翁履中：將「統一」寫進對美外交時間表

旅美教授翁履中今（25日）在臉書發文指出，多家媒體確認美國總統川普和中共國家主席習近平24日再度通話，是由北京主動聯繫。

美國總統川普和大陸國家主席習近平24日再度通話，長達約1個小時。陸方發布，雙方通話的重點是「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」、「中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果」；但川普發文談及內容卻隻字未提台灣議題。旅美教授翁履中今（25日）在臉書分析指出，多家媒體確認這次通話是由北京主動聯繫，習主動示好並非尋常外交舉動，而是明確將統一工程正式寫進對美外交的時間表，並向國際社會留下證據，證明已當面告知美國總統。翁履中提醒，台灣必須務實穩住節奏，在剩下的時間裡真正強化自己，而不是等待別人替我們寫結局。

翁履中指出，多家媒體確認這通通話由北京主動聯繫，熟悉中美互動的外交人士認為，這顯示北京判斷川普政府無意在台灣議題上與中國大陸正面對抗，更可能以「做交易」的方式處理，包括在稀土、高科技晶片等議題上互相讓步，以換取整體戰略穩定。翁履中認為，習近平選擇此時主動談台灣，是因為北京有信心川普不會為台灣與中國大陸正面衝突，北京正在同時累積軍力並維持對美關係的可控穩定，「台灣問題」已從口頭宣示，正式寫進對美外交的「時間表」裡，北京的盤算很可能是：川普任內不主動挑起美中對抗「一邊談稀土、一邊談晶片與烏克蘭，一邊繼續擴張海空軍力、壓縮台灣國際空間」，等川普卸任後進入統一的「黃金期」，若依此推算，2027年至2032年之間，兩岸局勢可能會迎來全新一波策略變化。

翁履中說，這通電話發生在美中剛達成貿易休戰、中日關係因台灣議題緊張升溫，及川普積極推動終止烏俄戰爭的背景下，時機耐人尋味；對北京而言，這通電話是對美試探，對美國而言，是籌碼與利益的盤算，但對台灣而言，這是「清醒但還不到絕望」的警訊。翁履中坦言，台灣有人寄望「美國國會很挺台」，但除非出現具有更強法律約束力的《台灣關係法2.0》，否則多數友台法案仍屬政治表態，對行政部門沒有強制性效果，美國是總統制國家，外交與安全政策最終由總統說了算，川普是典型的「交易型」領導人，烏克蘭在他眼中是投資回本問題，中東是能源與軍工棋盤，台灣則是供應鏈與對中談判的高價籌碼，關鍵在於何者對他的選票與歷史定位「更划算」。習近平看得非常清楚，因此利用這通電話同時觀察川普是否願為台灣說重話，也向中國大陸內部暗示「統一不再只是願景，而是進入實際倒數」。

翁履中提醒，北京正在推動一套讓美國「無意也無益」深度介入台海的整體布局，包括削弱「矽盾」、分散美國的半導體依賴，利用稀土與關鍵供應鏈綁住美國成本，以及透過敘事戰把台灣放進「戰後國際秩序」故事裡，讓不熟悉台海歷史的西方輿論久而久之覺得北京說法「似乎也有道理」，台灣主動權正逐漸被削弱，被協防的戰略價值也一點一滴被稀釋；台灣仍擁有一段有限但真實的準備期，現在戰爭尚未發生，統一時間表也仍停留在北京盤算階段，台灣尚有能力調整步伐，但前提是不能持續內耗，若政治人物仍執著於選舉計算、媒體還陷在顏色鬥爭，時間恐怕不會站在台灣這邊。