北京也搞對台28點和平計畫？ 彭博社：中共正密切觀察川普政府態度
[Newtalk新聞] 俄烏戰爭近日因「美國版 28 點和平計畫」的出現，重新陷入新一輪談判並質疑美國對烏立場是否又有新的轉變。據《彭博社》專欄作家瓦斯瓦尼昨（1）日發表《中共正準備一份「烏克蘭式」台灣方案？》一文稱，中共正在密切觀察川普政府對俄羅斯提出的烏克蘭和平計畫，並試圖評估美國究竟願意為達成「和平」付出多少政治與戰略代價？又或者會對俄羅斯做出讓步。
文章引述澳洲退役陸軍少將瑞恩（Mick Ryan）日前示警指出，中國可能已私下籌備一套所謂「28 點台灣方案」，企圖借鑒烏克蘭談判模式，逐步推進對台戰略布局。瓦斯瓦尼分析，習近平正趁著華府對台政策訊號混亂不明的空窗期，進一步強化「統一台灣」的長期目標，使台灣正面臨前所未有的戰略風險。
瑞恩 11 月 23 日發表文章直言，習近平傾向在不爆發大規模戰爭的前提下掌控台灣，因此中國可能在短期或中期內，透過檯面上或私下管道，向川普政府提出一套完整的「台灣處理方案」。
瓦斯瓦尼進一步指出，近期中日關係因「台灣有事」相關言論而持續升溫，美國總統川普日前先後與中國國家主席習近平、日本首相高市早苗通話，雖然川普未在公開發言中直接觸及台灣，但中方隨即在通話後刻意強化習近平關於「台灣回歸」的立場。
同時，中國也對上週穿越台灣海峽的紐西蘭軍艦發出警告，要求「不要製造麻煩」，被視為中方擴大外交與軍事施壓的一環。瓦斯瓦尼直言，台灣總統賴清德此刻「確實有充分理由感到緊張」。
作為回應，賴清德日前也宣佈新增 400 億美元國防預算，雖然該預算未來在立法院將面臨阻力，但她指出，台灣必須加快確保無人機、飛彈、機動發射系統與韌性指揮系統的經費到位，並同步強化民防演習與反制中共認知作戰的能力。
另一方面，華府對中共對台威脅並非毫無警覺。美國國會美中經濟暨安全審查委員會的最新報告指出，中共已顯著提升攻台能力，並可能在幾乎沒有預警的情況下發動封鎖或攻擊。報告還強調，中共正高度「受眾化」地操作輿論：對外用英語宣傳淡化緊張局勢，對內則不斷將台灣的「挑釁」描繪為動武的正當理由。同時，解放軍也仍在持續推進現代化建設，不斷縮小與美軍的技術差距。
瓦斯瓦尼進一步指出，華府在亞洲的主要盟友包括日本、澳洲、韓國與菲律賓，都必須進行深化戰略協調，把台灣防衛上升為整個區域安全的核心議題。即便可能激怒北京，盟友持續通過台灣海峽，也有助於再次凸顯國際法的重要性。
而川普對台態度的不確定性，也被認為正在助長北京對台強硬行動的信心。日本築波大學名譽教授、中國問題研究所所長遠藤譽也在 1 日撰文指出，川普重返白宮後，至今未再動用「總統撥款權」為台灣提供無償軍事援助，與拜登政府最後兩年任內 19 次對台軍援形成鮮明對比。
此外，川普 1.0 時期曾承諾 2025 年前交付至少 28 架 F-16V 戰機，但迄今尚無任何一架完成交付。遠藤據此推斷，若台海爆發緊急狀況，川普動用美軍直接協防台灣的可能性偏低，也使日本首相高市早苗所稱「台灣有事即日本存立危機事態」的說法，難以構成現實前提。
