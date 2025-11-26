「北京以2027武統台灣為目標」 賴清德宣布2行動方案

賴清德今日表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，企圖「以武逼統」「以武逼降」，併吞台灣。（鏡報鄒保祥）

總統賴清德今日表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，企圖「以武逼統」「以武逼降」，併吞台灣，因應嚴峻情勢，國安團隊將規劃2項行動方案，全面應對迫切的國安威脅，包含在未來8年投入1.25兆國防軍購經費。

賴清德今（26日）親自主持「守護民主台灣國安行動方案」記者會，稍早召集國安高層會議，就當權國家安全情勢聽取簡報。北京當局京當局近來全面推進企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」的相關行動，已經對我國國家安全以及台灣的自由民主帶來嚴重威脅，經過充分討論，政府研擬了兩項「守護民主台灣國家安全行動方案」作為具體的因應策略。

廣告 廣告

賴清德提及，一如國際關注，中國對台灣、對印太區域的威脅正在加劇。近期在日本、在菲律賓、在台海周邊各類型的軍事侵擾、海上灰色地帶、假訊息認知操作等複合威脅不斷。不僅如此，北京當局也以2027年完成「武統台灣」為目標，加速侵略台灣的軍事整備，持續升高在台灣周邊的演習及灰帶侵擾，企圖「以武逼統」「以武逼降」，併吞台灣。

賴清德表示，因應嚴峻情勢，國安團隊將規劃2項行動方案，全面應對迫切的國安威脅，包含在未來8年投入1.25兆國防軍購經費。（鏡報鄒保祥）

賴清德表示，武力之外，中國正升高法律戰、心理戰、輿論戰，企圖在世界上消滅台灣主權，更藉「反獨促統」及「跨境鎮壓」，企圖蠶食鯨吞中華民國政府的管轄權，形塑對台灣實質「治理」的假象。在台灣內部，中國正加大統戰滲透與分化，混淆國人的國家認同，削弱台灣的團結，以強加實踐他們主張的「一國兩制台灣方案」「『愛國者』治台」目標。

賴清德稱，這些作為目的都是要把自由繁榮、在世界舞台發光發熱的「民主台灣」，關進威權專制的「中國台灣」裡，達成併吞台灣，稱霸、宰制印太區域的野心。賴清德也強調，因應前所未有的嚴峻情勢，國安團隊已經規劃兩大行動方案，全面應對迫切的國安威脅，全力守護「民主台灣」。他強調「民主不是挑釁，台灣的存在更不是侵略者破壞現狀的藉口！」

賴清德指出，作為民主國家，或許朝野藍綠各有不同立場，但期待在守護中華民國台灣的民主自由，確保國家主權，反對破壞區域和平穩定現狀的前提下：守護「民主台灣」，不讓台灣被武力或其他強制性方式所併吞、淪為「中國台灣」，須是政府、朝野及全體台灣人共同的責任，我們只能團結，也須團結一致，才能守護我們的國家，守護作為台灣人民的自由。

更多鏡週刊報導

葉元之突問「如何對付大谷翔平」 李洋尷尬：我們有運科

點365元鹹酥雞就台女拜金？網列24超扯條件 狂酸「霸道羅漢腳」

郵局宣布明年元旦起終止「1重要服務」 替代方式曝光了