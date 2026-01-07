北京仿效美逮馬杜洛？陸國台辦喊「解決台問題是中國人自己的事」

美軍本月3日在總統川普的命令下對委內瑞拉發動軍事打擊，活捉委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦，引發輿論擔憂北京會效仿美國的做法來合理化對台採取行動。對此，大陸國台辦發言人今（７）日強調，「解決台灣問題是中國人自己的事」。

國台辦發言人陳斌華上午主持例行記者會。針對美軍對委內瑞拉的行動，陳斌華先是批評，美方悍然對一個主權國家使用武力，嚴重違反國際法，侵犯他國主權，威脅地區和平與安全，中方堅決反對。

陳斌華接著說，「台灣是中國的台灣，解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外來干涉」。他指出，如果台獨分裂勢力膽敢鋌而走險、觸碰紅線，中方必將「採取斷然措施，予以迎頭痛擊」。

馬杜洛夫婦被美軍特種部隊逮捕後，大陸外交部曾發布「答記者問」稱對此表示嚴重關切，呼籲美方確保馬杜洛夫婦人身安全，立即釋放2人，停止顛覆委內瑞拉政權，通過對話談判解決問題。

另外，關於正在柬埔寨服刑的台灣網紅「晚安小雞」傳言出獄後可能被遣送到大陸一事，陳斌華僅簡短回應稱，已注意到有關報導，中方會依法處理相關事宜。

