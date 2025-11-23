北京使館援引聯合國憲章「有權對日動武」 日本外務省：條款已過時

國際中心／程正邦報導

日本首相高市早苗21日搭乘專機飛往南非參加G20峰會，各界關注她能否有機會與中國總理李強接觸。（圖／翻攝自X平台 @takaichi_sanae）

北京升高軍事威脅 援引聯合國憲章「敵國條款」

因日本首相高市早苗先前針對「台灣有事」的相關發言，引發中國政府的強烈不滿，兩國之間的緊張關係持續升高。在外交戰線的交鋒中，中國駐日大使館於21日在社群媒體上發布了一則極具爭議性的貼文，暗示北京有權援引《聯合國憲章》中的「敵國條款」，直接對日本採取軍事行動。

中國駐日使館的貼文明確提及，若日本發動侵略，鑒於日本是第二次世界大戰中的敵國，北京有權援引憲章第53、77及107條的相關規定，直接對日採取軍事行動，而無需獲得聯合國安理會的授權。此番言論被外界視為中國對日本發出具體且升級的軍事威脅，企圖在國際法層面上對日本施加壓力。

反擊高市早苗「台灣有事」說，中國提高回應層級，王毅：有權對日本歷史罪行再清算。（組合圖）

外務省回應：決議證明「敵國條款」已過時

面對中國大使館這項罕見且具有挑釁意味的發言，兩天後日本外務省終於在23日透過社群媒體平台發布貼文進行回應。

日本外務省的貼文內容採取了國際法層面的反駁，引述了1995年聯合國大會第50／52號決議。該發文寫道，該決議明確提到憲章中的相關「敵國條款」規定，已是「過時（obsolete）」的產物，且該決議當年是以壓倒性多數獲得聯合國大會的通過，中國自己也投下贊成票。

然而，這項回應中並未提及的關鍵事實是，根據國際法慣例，聯合國大會通過的決議，通常僅具備建議性質，並不具備法律拘束力，因此必須經由修訂《聯合國憲章》才能正式廢除。因此，從嚴格的國際法文本來看，這些「敵國條款」至今仍保留在《聯合國憲章》的條文之中，這也成為北京用來操作地緣政治的灰色地帶。

中國使館援引聯合國憲章暗示「有權直接對日動武」，日本外務省稱條款已「過時」。（圖／翻攝外務省臉書）

