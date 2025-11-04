北京促統 川普晚了一步

（圖／大陸外交部）

中美兩國元首10月30日在韓國釜山會晤，行前美國總統川普高調宣稱這是一場G2峰會，要談3、4個小時，而且會有「台灣議題」，還說台灣是北京「眼中的蘋果」。然而，事實上這一場「川習會」只開了1小時40分鐘，且未觸及台灣議題。這事透著蹊蹺，充滿懸念。

長期以來，任何一次中美高層會晤、會談，包括視訊會議，都會觸及台灣議題，且必是中方主動提，美方被動回應或不回應；會後新聞稿也是中方必提，美方通常不提。這一次有點怪，川普事先預告他會提台灣議題，忍不住還多說了一句「台灣是北京眼中的蘋果」，顯示他很清楚美方掌握的這塊「心頭肉」對北京是多麼的重要，很可以拿它來跟北京做些交換。但結果卻大出各方的意料，雙方完全沒碰這個議題。如何解讀？

從邏輯上推演，不外兩種可能。一是北京認為川普有意談台灣議題，可由雙方另派專人深入討論，有具體結果後再由雙方領導人確認，這次釜山會議並不合適。會前3天，10月27日，中國外長王毅跟美國國務卿盧比歐通電話，沒準兒就是談了這個事。

另一種可能，可能性更大。那就是解決台灣問題、實現兩岸統一已到了最後階段，北京做了決定，自行處理，而且將剋日完成。北京唯一要確保的是，排除所有外力的介入與干擾。

一直以來，北京一直要求美方能夠接受「一個中國原則」和支持「中國和平統一」，但美方滑頭，總是說奉行她所謂的「一個中國政策」，最多再講一句「不支持台獨」，有一段時間，北京希望美方能進一步表態說「反對台獨」，亦不可得。

我們必須看到，所有這一切，都是中國大陸當局還不具備自行解決台灣問題能力時，對台灣當局背後的美國的期待，以及對美方時而滑頭、時而遊走於紅線邊緣（比如派美軍進入台灣訓練台軍）言行的視而不見。

但時移勢易，無論是中國的綜合國力或者西太平洋的形勢都已出現根本性的變化，川普對此心知肚明，他被問到北京是否會武統台灣時說，「可能會，也可能不會；我希望不會。」這也是美方近年來積極掏空台積電、掏空台灣，收了台方83億美元卻遲遲未交付1架F-16C/D Block 70戰機的盤算。對北京而言，遲未解決台灣問題，台灣就是中國的「戰略包袱」；盡速解決台灣問題，戰略包袱就成了「戰略紅利」。現在，是到了越來越接近水到渠成的時候了。

「推進祖國統一」和深入貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」均已正式列入剛通過的「十五五規畫」；從2022年8月開始時不時的繞台軍演已成了日常，這是北京的決心與行動。

「九三大閱兵」的亮劍是亮給美國、日本看的，警告美、日不得干涉中國內政；最後大陸新華社連續發表3篇「鍾台文」署名文章，展現促統決心，還有，民進黨立委沈伯洋被大陸以涉嫌「分裂國家罪」立案偵查等等，在在顯示北京正在按自己的節奏「推進」統一工程。川普應該意識到他或許已晚了一步。