北京其實該「感謝川普」？英、法、加、德元首接力訪中，習近平坐收反美漁翁之利

在美國總統川普（Donald Trump）重返白宮後，全球外交格局正悄悄出現變化。過去數週以來，中國國家主席習近平密集接待多位西方國家領袖，從加拿大、英國、法國到歐洲其他多國，紛紛尋求與北京修補或重塑關係，其背後原因無不和關稅，或是川普本人有關。

《美聯社》在其報導指出，這波「訪中潮」、不僅反映中國在全球經濟與政治舞台的分量，也凸顯美國與其傳統盟友之間的裂痕正在擴大。

原本應該是最緊密互動的鄰居，加拿大總理卡尼（Mark Carney）日前訪問北京，與中國達成新貿易協議，透過大幅降低對中國製電動車的關稅，換取對方調降對加拿大油菜籽等農產品的進口限制。

廣告 廣告

而剛剛抵達北京不久的英國首相施凱爾（Keir Starmer），此趟旅程就是專門嘗試修復，多年來因國安、科技與香港問題高度緊張的中英關係。下一位則是德國總理梅爾茨（Friedrich Merz），預計在2月份訪問中國，至於芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo），則已經率先一步會見習近平及中國多位高層。

法國總統馬克宏（右）獲得習近平高規格接待。（美聯社）

這一切，發生在川普對盟友祭出關稅威脅，甚至公開要求接管格陵蘭、和丹麥或整個北約（NATO）盟友槓上之後。

「不是親中，而是自保」

加拿大總理卡尼出席達沃斯世界經濟論壇（WEF）時曾直言，「我們必須積極面對現實的世界，而不是空等我們期望的世界。中等強國必須團結行動，因為如果我們不在談判桌上，我們就會出現在菜單上（on the menu）。」

歐盟外交政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）也坦言，中國的「經濟脅迫行為」確實構成長期挑戰，但歐洲必須與世界各地不同夥伴建立多元關係，言下之意就是，不應該只依賴少數盟友關係。

2026年1月30日，英國首相施凱爾出席中英商務論壇。（美聯社）

拉脫維亞國際事務研究所副所長尤娜（Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova）則指出，這並非「歐洲倒向中國」，而是歐洲自行在美中之間，尋求更大的戰略自主性。

川普批評盟友「非常危險」

美國國會內部早已出現不安聲音，參議院外交委員會民主黨議員夏欣（Jeanne Shaheen）直言，美國正在把最親近的盟友，「一個又一個地推向中國。」

不過，川普本人倒不這麼認為，在他眼中，對英國與加拿大高層的訪中行程，都表達強烈不滿，透過社群形容此舉「非常危險」，並警告加拿大、絕對不該把中國當作解答，儘管他自己預計4月也將訪問北京。

中國策略：各個擊破

專家指出，北京刻意繞過布魯塞爾（歐盟總部），改以「一對一」方式分別與歐洲各國高層接觸，希望維持高度參與歐洲市場，卻不急於對歐洲企業開放中國市場。

歐盟智庫學者認為，無論是美國的格陵蘭爭議，或中國的稀土出口管制，都讓歐洲意識到：美中兩大強權都一樣，只要和利益有關，都可能對歐盟（EU）施壓或讓他們不好過。

2025年10月30日。美國總統川普（Donald Trump，左）和中國國家主席習近平（右）在韓國釜山金海國際機場會晤前握手。（AP）

部分學者則警告，長此這麼發展下去，歐美各國「各自」與北京交好，西方將難以在對中政策上，像先前那樣形成一致立場。美國戰略與國際研究中心（CSIS）指出，未來西方國家、恐怕再難聯手對中國進行制裁，或是施壓限制條件。

更多風傳媒報導

