北京再出手！中國飛日本航班砍到2026年3月
[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗本月上旬在國會答辯時，提及有關於「台灣有事」的言論，引起中國強烈不滿，呼籲中國民眾避免前往日本旅遊，中國航空公司也大減日本航班。原本有消息稱中國航空公司減班情況僅及於今年底，但《彭博》引述消息人士說法指出，北京已要求將削減航班措施持續至明年3月，涵蓋了春節假期，顯示北京準備與日本展開長期對峙。
根據《彭博》報導，知情人士透露，中國政府已指示國內航空公司將飛往日本的航班數量削減至2026年3月底，不過，這項命令是在本週習近平與川普、川普與高市早苗通話之前下達的。
要求匿名的知情人士進一步指出，航空公司收到的指示是「目前先這樣調整」，意味著後續仍可能視外交情勢改變而有所變化。各航空公司擁有自行決定砍哪條航線、砍多少班次的彈性，3月底正是全球航空業冬春航季轉夏秋航季的時點。
在北京呼籲民眾避免前往日本旅遊後，中國赴日旅遊人數已明顯下滑，而這次對航空公司的指令，形同確保這波旅遊抵制將持續至涵蓋農曆春節假期，春節假期是中國民眾出門旅遊的傳統高峰期。
中國旅遊市場研究機構China Trading Desk的執行長巴特（Subramania Bhatt）表示，原本外界認為這波中國旅客退潮僅是截至今年底的突發短期事件，但如今風波將延燒到明年，這代表市場信心正在持續下滑，許多旅客恐怕不再認為這只是短期風波。
從中國飛往日本的剩餘航班數較10月已下滑超過20％，巴特預估今年底前將有超過50％的航線被取消，China Trading Desk估計到今年底，日本將因中國遊客取消行程而損失約12億美元的旅遊收入，而若2026年中國依舊維持目前的旅遊抵制力度，日本觀光收入累計損失可能高達90億美元。
中美日電話外交！專家：習近平要川普管管高市早苗 下一步可能曝
中國為「台灣有事」狀告聯合國！日本回函嗆非事實：反對經濟脅迫
中國客退場日本不怕！矢板明夫揭台灣人成「最受歡迎客源」2原因
