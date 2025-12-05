北京再出招！又投訴「台灣有事」發言 日駐聯合國大使駁斥：毫無根據

國際中心／彭淇昀報導

中日關係持續緊張，北京外交動作頻頻，日本首相高市早苗先前在國會發表「台灣有事」相關言論，中國駐聯合國大使傅聰近期二度致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）闡明中國政府立場，要求日方撤回相關答辯。對此，日本駐聯合國大使山崎和之駁斥，並直言「中國的說法毫無根據、與事實不符，完全無法接受」。

高市早苗先前在國會發表「台灣有事」相關言論，近日又遭中方投訴。（圖／翻攝自高市早苗IG）

高市上月在眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」（存立危機事態），不過仍要看實際發生的個別具體情況。

廣告 廣告

高市後來表示，針對「台灣有事可能構成存亡危機事態」的相關發言是依照日本政府既有見解，「不打算撤回或取消，但作為反省，今後不會在這裡明確假設特定情況並加以陳述」。

中國在11月21日首度發函抗議後，於12月1日又再次向聯合國遞交書簡，指控日方「無端指責中國，試圖撇清責任」，並重申要求撤回高市首相的國會答辯內容。

根據《共同社》報導，山崎和之4日再次遞交反駁書簡給秘書長古特瑞斯，強調中國的說法「虛假、毫無根據，完全不可接受」，並強調日本一直以和平國家自許，會持續為國際社會做出貢獻，並以冷靜對話處理相關議題。依照聯合國程序，日本遞交的這份書簡將同步分送所有會員國。

更多三立新聞網報導

繳不出保證金！台灣「9間旅行社」執照被廢 觀光署列38家解散名單

昔日光景不再！新北「1知名商圈」沒落 在地人曝原因嘆：時代的眼淚

小孩吃「4類藥」變很亢奮！一堆家長超崩潰 藥師曝關鍵成分

彰化人注意！「這天」大規模停水23小時 逾8.1萬戶受影響

