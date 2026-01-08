北京再擴大「台獨頑固份子」名單：為何「精準打擊」台灣教育、司法系統？
北京近日宣布，將台灣內政部長、教育部長官列入「台獨頑固份子」名單，並將台灣高等檢察署一名檢察官列為「台獨打手幫凶」，引發台灣輿論關注。
截止目前，北京的「台獨頑固份子」名單累計已達14人，「台獨打手幫凶」則有12人。
學者對BBC中文分析指，過去名單多集中在決策高層或外交體系，這次納入教育部長與檢察官，被視為針對「關鍵系統」的精準打擊。
值得注意的是，中國國台辦是在2026年首次記者會上公布最新名單，外界認為這顯示北京定調今年兩岸關係將維持高壓對抗，除了對台施壓，同時向中國國內傳遞「北京持續掌握台獨動態」的訊息。
為何被列入名單？
中國國台辦發言人陳斌華1月7日在記者會宣布，將台灣內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列入「台獨頑固份子」名單，並對兩人實施制裁措施。同時，台灣高等檢察署陳姓檢察官被列為「台獨打手幫凶」。
國台辦指控，劉世芳宣揚「台獨」言論，打壓支持兩岸交流的台灣人士，並阻礙兩岸往來；鄭英耀則被指鼓吹「台獨」言論、編纂教材，「影響島內青少年，並阻撓兩岸教育交流」。陳姓檢察官則被指「炮製冤案」、恐嚇民眾，製造「綠色恐怖」。
制裁內容包括禁止劉世芳、鄭英耀及其家屬進入中國大陸及港澳，限制其關聯機構與中國合作，並禁止相關企業在中國獲利，強調將依法「終身追責」。國台辦並表示，將持續向兩岸社會徵集陳姓檢察官的相關線索與證據。
台灣成功大學政治系教授王宏仁向BBC中文分析，北京過去名單主要針對決策高層或外交體系，這次則是「功能性取向」的「精準打擊」。他解釋，劉世芳涉及陸配政策與兩岸往來管制，鄭英耀則與台灣學校課綱「去中國化」相關；陳姓檢察官因辦理多起共諜案被點名，顯示北京意圖透過「法律戰」對台灣司法人員施壓。
北京方面自去年開始針對台灣司法人員施壓。2025年3月，中國國台辦網站開設「『台獨』打手、幫兇迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，曾公布被舉報者包含三名台北地檢署檢察官。
此次被點名的陳姓檢察官，為台灣高等檢察署重大危害國家安全及社會秩序案件小組成員，並擔任國安案件督導小組執行秘書，負責共諜與國安案件統籌，也是台灣法務部新任檢察長首波候選人之一。
美國德州山姆休士頓州立大學副教授翁履中向BBC中文表示，這次名單明顯針對教育與司法兩個「關鍵系統」施壓，「北京希望對推動課綱調整、強調台灣主體、弱化『中國』敘事的決策者施加壓力；同時影響台灣在處理涉中、涉國安案件時的標準，讓辦案單位在認定『危害國安』時更加顧慮重重。」
鄭英耀於2024年5月20日就任教育部長後，強化台灣教育單位赴中國交流的審查與管理。包含禁止與中國特定學校交流，如隸屬中國統戰部的暨南大學、華僑大學及軍工領域的相關院校等；並禁止教育單位參與中國主導或呼應其政治主張的交流活動。
台灣教育部去年另在總統賴清德指示下，啟用「識讀中國」中小學教材，內容涵蓋中共政權性質、兩岸關係等，強調識讀中國威脅。
翁履中指出，檢察官被列入「台獨打手幫凶」而非「頑固分子」，顯示北京在操作上刻意區隔，可能是「試水溫」，創造新的壓力框架，針對「替台獨勢力辦事的人」，並觀察未來是否擴大使用。
敏感的公佈時刻
中國國台辦選擇在年初公布名單，也被外界認為具有宣示意義。此前，中國解放軍才無預警宣布發動代號「正義使命-2025」的環台軍演，涵蓋台灣海峽及周邊北部、西南、東南及東方五大海空域，引發國際關注及區域緊張。
王宏仁指出，這顯示北京當局定調今年兩岸關係仍將維持「高壓對抗」，這個時間點也相當具有「針對性」，台灣立法院近期審查《國安法》及有立委提出修法《兩岸人民關係條例》，後者涉及內政部與法務部業務，與此次被點名官員直接相關。
民進黨立委林宜瑾日前曾預告將提案修正《兩岸人民關係條例》，更名為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》，並刪除原條文中「國家統一前」等字眼。
學者翁履中則表示，這一波名單是北京延續去年對沈伯洋發布「通緝」之後的節奏，對執政黨抗中路線施壓。
北京自2020年起制定「台獨頑固分子」名單，時任行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮、駐美代表蕭美琴及國安會秘書長顧立雄等人陸續被列入。2023年，時任總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫會晤後，中方再度對蕭美琴實施制裁，並強調「終身追責」。2024年，名單擴及台灣立委沈伯洋及媒體人士。
2025年11月，北京首次針對台灣現任立委採取「跨境司法」手段，中國官方先後對台灣民進黨籍立委沈伯洋，以及網紅「八炯」與「閩南狼」發布通緝令，並聲稱將透過國際刑警組織進行全球追緝。
「未來類似的『公布名單』很可能常態化，名單會越拉越長，」翁履中表示，北京一方面對台灣進行心理戰，讓相關人士在國際出入時多一層顧慮；另一方面也是對中國國內宣示「北京持續盯著台獨，一切都在掌握之中」。
國台辦稱，「台獨頑固分子」名單累計已達14人，「台獨打手幫凶」則有12人；這份名單中的人士將適用《中華人民共和國刑法》「分裂國家罪」，最高可判死刑，且可在嫌疑人不到案情況下起訴。
目前名單上的人士包括：台灣副總統蕭美琴、國防部長顧立雄、內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀、國安會秘書長吳釗燮、國安會副秘書長林飛帆、前行政院長蘇貞昌、前立法院長游錫堃、民進黨立法委員沈伯洋、民進黨立法委員蔡其昌、民進黨立法委員柯建銘、民進黨立法委員王定宇、前立法委員陳椒華、聯華電子前任董事長曹興誠等。
台灣如何反應？
針對北京祭出新一波名單，台灣總統賴清德1月8日受訪表示，「身為總統，對任何一個被中國進行跨境鎮壓的人民感到驕傲」，並強調中國的軍演與統戰行動「絕非和平」，更不可能達到統一台灣的目標。
台灣陸委會表達強烈抗議與譴責，強調中華民國是主權獨立國家，中共此舉嚴重破壞兩岸關係，名單上人士都是台灣反制中共滲透的公職人員，中共意圖製造寒蟬效應，企圖將台灣個案「內國刑事犯罪化」。
內政部長劉世芳回應台灣媒體說，捍衛國家主權及民主自由生活方式的立場不會改變，並會繼續守護台灣。教育部長鄭英耀則表示，教育部將持續推動愛國教育，守護台灣民主自由。遭點名的陳姓檢察官則表示感到意外，「只是把檢察官的工作做好」。
這起事件雖廣泛受台灣媒體報導，但學者認為，中方釋出「台獨名單」對台灣民心的直接衝擊有限。
政治學者翁履中指出，「多數台灣民眾對『台獨名單』已經有點麻痺，反應比較像是『又來了』」，真正會放大操作的是政黨政治：執政黨可能將被點名包裝成「為台灣挨打」的勳章，用來強化支持者認同；在野陣營則會批評政府路線導致兩岸關係進一步緊繃。
翁履中表示，近年兩岸官方互動接近零，多一份名單對兩岸關係實質影響有限，主要延續既有的高壓定調。他預期，中國今年對台灣的軍事、法律、輿論壓力將持續「加量」，緊張和冷淡會是常態。
他提醒，若台灣社會將此類事件僅視為藍綠攻防素材，而忽略在安全與自主上建立最低限度的共同立場，反而可能替北京的心理戰與認知戰提供更多切入口，面對北京可預期的持續施壓，台灣應設法在內部分歧中維持基本共識。
其他人也在看
誰下令兩岸條例改名？吳子嘉爆「他」在操作
[NOWnews今日新聞]民進黨立委林宜瑾日前提出修正《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，主張將法案名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，引發政壇高度關注；隨後傳出林宜瑾已主動撤回提案，不過林...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 43
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 472
飛官辛柏毅失聯20小時 愛妻花蓮基地見父母痛哭
飛官辛柏毅失聯20小時 愛妻花蓮基地見父母痛哭EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 23
37歲美女遭ICE官員槍擊身亡！國土安全部稱「暴徒衝撞」掀群眾示威
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導根據外電報導，美國時間7日於美國明尼蘇達州，一名女子遭執行勤務中的美國移民暨海關執法局（ICE）官員擊斃。美國國土安全...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 33
2026選戰亮紅燈！郭正亮直指國民黨「這2地」非常麻煩
前立委郭正亮針對2026年地方選舉情勢提出警告，指出國民黨必須正視目前選舉氛圍。他在節目中透露，宜蘭縣長選戰民調顯示情勢「非常麻煩」，呼籲藍白陣營盡快整合。同時，他也點名嘉義市綠營立委王美惠實力超強，即便藍白合作也不容易勝選。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 12
跨境鎮壓！又增兩位我國官員被國台辦列為「台獨頑固份子」
[Newtalk新聞] 大陸國台辦發言人陳斌華今（7）日上午10點在例行記者會宣布，將我國內政部長劉世芳和教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，將依法實施懲戒，並將台灣高等檢察署陳舒怡列為「台獨」打手幫兇，揚言依法終身追責。據統計，之前已有74人被中國列為「台獨頑固份子」或發布通緝，如今再增2人，成為76人。對此，賴清德總統日前責成行政院偕同國安會建立受害者通報連繫及保護機制，並對協助中國進行跨境鎮壓，傷害國家和國人的在地協力者提供線索給對岸，配合中共跟騷、跨境鎮壓台灣民眾，絕對會依法查處。 陳斌華指稱，兩岸同胞同根同源、同文同種，要和平、要發展、要交流、要合作，是兩岸同胞的共同心聲，劉世芳和鄭英耀倒行逆施、惡行累累，許多民眾向國台辦舉報，要求對劉、鄭兩人進行懲處。 中共近年全面推進所謂的「統一」工作，對台灣人民構成跨境鎮壓的具體行為，包括：前行政院長蘇貞昌、前立法院長游錫堃、國安會秘書長吳釗燮、民進黨立委沈伯洋、聯電前董事長曹興誠等人，以及台灣民主基金會、國合會、遠景基金會等，被列為「台獨頑固份子」或發布通緝，今天再增2人，為76人。賴清德總統日前強調，行政院將偕同國安會採取有效反制措新頭殼 ・ 1 天前 ・ 310
蔣萬安連任危機？王世堅點名4人戰北市 大讚民進黨內「最強人選」
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導為了即將到來的2026九合一大選，民進黨近期積極布局，多縣市人選已陸續拍板。外界相當關注的首都台北，除了已向黨中央遞交意向書，表態參選的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農之外，人選尚未明；而綠委王世堅、沈伯洋等人，均被點名有望挑戰現任市長蔣萬安。對此，王世堅今（7）日表示，應該要讓「最強的」出來，並再度提及他心中的理想人選。王世堅今早於立院受訪，對於被點名選台北市長一事，他表示，要參選首都台北市長，需要具備的條件非常多，必須學經歷都有歷練過才可以；而他具體舉出的幾位，都是在這部分學養俱佳，例如行政院副院長鄭麗君、民進黨祕書長徐國勇、前綠委高嘉瑜、綠委莊瑞雄，且黨內應該要讓最強的人選出來，「我跟他們4位比，我比他們差很多，應該由那些比我強很多的人出來才對」。民進黨立委王世堅。（圖／民視新聞）針對是否能吸引中間選民，王世堅指出，可能還沒發揮平時選舉、服務的部分，徐國勇之所以適合，就是過去1、20年前，跟他一起擔任過台北市議員，對方有問政及服務經驗，只是後來接任行政院發言人及內政部長，才會有段時間沒有在基層服務，當然對於中間選民沒有接觸。王世堅提到，他最近這幾年回到議會、立法院，幾年間都在選舉，導致有些人認為他比較適合；不過，因為台北市首都，不是一般縣市，一定要讓最強人選出來才能勝任，他也多次提出這樣的建言，希望黨朝上述幾位「最優秀的人」，他們比自己強，應該考慮他們才對，「還輪不到我啦」。原文出處：快新聞／蔣萬安連任危機？王世堅點名4人戰北市 大讚民進黨內「最強人選」 更多民視新聞報導F-16夜航失事！空軍即起停止演訓 全力搜救失聯飛官花蓮F-16夜訓失事 軍事專家點「2大調查方向」連檢察官都入列！國台辦稱「終身究責」 陳舒怡疑因這事成為目標民視影音 ・ 1 天前 ・ 49
委內瑞拉記者問是否助馬杜洛？中國拐彎回
[NOWnews今日新聞]美軍3日逮捕中國在中南美的盟友、委內瑞拉總統馬杜羅夫婦，因其涉串謀涉毒恐怖主義、串謀古柯鹼走私、持有機槍和毀滅等多項罪名。中國是否採取行動備受關注，今（8日）中國外交部記者會...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 78
2部長被列台獨頑固份子 賴清德開嗆了！
[NOWnews今日新聞]中國國台辦將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，並將高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫凶」。對此，總統賴清德今（8）日受訪時表示，希望中國的領導人能清楚了...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 133
說錯話罰100萬？藍營甲動擋國安法修正案排審
上個月18日行政院通過國安法等修法草案，明定任何人不得以文字、圖畫等方法，公開鼓吹武統言論，違者最高處新台幣100萬元罰鍰。法案立法院內政委員會今（7日）將排審，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，期盼與在野黨良性溝通，不過國民黨方面已經發出甲動阻擋。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 48
美發布＂中共犯台代價＂ 恐傷亡10萬共軍、引爆軍變
政治中心／綜合報導美國總統川普下令特種部隊對委內瑞拉展開突襲，不過外界也好奇，委內瑞拉砸下重金部屬的中國製雷達，似乎形同虛設，中國外交部召開例行記者會，被日本媒體追問有何評價，發言人林劍瞬間尷尬，再度問A答B，而近期美國"馬歇爾基金會"，也發布最新報告，分析中共若犯台，將會付出四大面向代價。委內瑞拉向中國購買防禦體系卻沒發揮作用 中國外交部發言人林劍被日媒問到此事當場表現不悅（圖／翻攝畫面）美國襲擊委內瑞拉，只花三小時就完成空襲和突襲任務，委國耗費巨資向中國買的防禦體系，全面崩潰，日媒趁著中國外交部召開記者會，直球追問，到底怎麼回事？中國外交部發言人林劍：「（這些裝備在最近美國的攻擊中，似乎沒有發揮什麼實際作用，請問您對此事的看法 謝謝）中方堅定支持拉美和加勒比和平區地位，反對在國際關係中，使用或威脅使用武力。」美國智庫馬歇爾基金會發布＂中國攻台代價＂ 將有四面向衝擊（圖／民視新聞）像是被戳中痛處，中國外交部發言人，一秒變臉，使出慣用的問A答B，反對武力侵犯，這話一出顯得格外諷刺，畢竟中國上個月底才無預警對台軍演，外界也聯想，中國會不會仿效美國，出兵台灣？現在美國智庫德國馬歇爾基金會，發布最新報告，點出中國攻台四代價，除了經濟衝擊，軍事方面，一旦全面戰爭，將有10萬以上共軍傷亡，另外社會也將因交通封鎖斷糧、出現大量難民，國際層面，美國也可能召回大使，而中國軍事行動失敗後，國際上更可能出現部分國家，承認台灣為獨立國家。淡江大學戰略所副教授林穎佑：「如果這一場戰爭，必須會耗掉更多的時間，甚至是這場戰爭，是不是也會有可能，讓周邊的國家，必須要去面對或介入，這一些都會去影響到北京，他決定是否要開戰，這份報告其實最重要的，倒不是說警告中國，而是要提醒中國周邊的國家，但是中共並不是說什麼像，完全的無敵啊，或者是勢不可擋，還是有一些隱憂存在。」不只美國智庫發布預警，前美國國防部官員胡振東也透露，五角大廈秘辛，坦言美軍作戰藍圖裡，沒烏克蘭但早有台灣，他更直言，美軍突襲委內瑞拉，是習近平的惡夢，因為他該擔心的不是飛彈，而是身邊人可能變成內應。立委（民）王定宇vs.前美國國防部官員 胡振東：「美國要做這個事以前，第二個人已經選好了，第二個人已經聯絡好了，（所以如果中國犯蠢），（做了錯誤的決定），（習近平應該左右看看），（你的第二個人是誰）。」前美國國防部官員胡振東直言 美國突襲委內瑞拉是習近平的惡夢（圖／民視新聞）川普出手發動閃電戰，間接讓中台關係，再度引發關注。原文出處：美發「中共犯台代價」 恐傷亡10萬共軍、引爆軍變 更多民視新聞報導美國逮捕馬杜洛 外交部盼委內瑞拉順利過渡到民主政體美軍突襲委內瑞拉擒馬杜羅！副總統火速宣誓接任 全國進入緊急狀態「美抓捕馬杜洛」能源股大漲 專家：川普欲斷中在南美布局民視影音 ・ 1 天前 ・ 137
美軍空襲委國新畫面曝光 聯合國人權辦質疑違法
美軍空襲委國新畫面曝光 聯合國人權辦質疑違法EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 34
「今日委內瑞拉明日台灣」？ 特朗普突襲馬杜羅如何在海峽兩岸引發激辯
大部分受訪專家並不讚同此次事件會對中國大陸的台灣策略產生立竿見影的影響。但也有人認為北京會將此視為美國進一步背棄國際秩序的證據。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前 ・ 106
修國安法挨批箝制言論 梁文傑反問這句話
[NOWnews今日新聞]立法院內政委員會今（7）日審查政院版「國安法」修正草案，鼓吹武統最高罰100萬元，遭在野砲轟箝制人民言論自由。對此，陸委會副主委梁文傑受訪時反問，如果說有人在網路上，說希望誰...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 19
美對委內瑞拉斬首戰恐在台海重演？張延廷：陸較美更具距離、訓練與內應優勢
美國特戰部隊跨境捉捕委內瑞拉總統馬杜羅，震撼世界，也讓國內重新關注，對岸是否也有類似美方斬首戰的實力。空軍前副司令張延廷今示警，大陸相較美國更有3大優勢，絕對有能力執行，做不做是在他的企圖、決心與必要。太報 ・ 7 小時前 ・ 5
「雙柯會」暗藏玄機？前扁辦主任揭關鍵
[NOWnews今日新聞]新的一年才剛開工，民眾黨前主席柯文哲即現身立法院，主動拜會朝野黨團，並親赴民進黨立法院黨團總召柯建銘的個人辦公室短暫會面。外界關注，這場被稱為「雙柯會」的互動，是否為陷入政治...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 15
【重磅快評】賴清德複製團結10講？忘了王世堅說國事如麻
中央政府總預算案卡關，傳綠營規畫「行政團隊視察、協同地方作戰、民調數據發布」三軸線訴諸民意，總統賴清德和行政院長卓榮泰都...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
「柯文哲包牌式雙標發言令人擔憂！」綠黨團談綠白合：不該拿司法獨立交換
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導民進黨創黨主席柯文哲上週拜會民進黨團，認同總預算應該審查，讓「綠白合」露出曙光，但他事後卻提出，若民進黨用司法手段...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
鏡觀／從委內瑞拉看台灣未來的處境
沒有人可以預測美國總統川普的行為。1月3日的午夜，美國對委內瑞拉採取軍事行動。幾個小時之內，美國特種部隊如鬼魅般進出委內瑞拉，該國一向引以為傲的空中防禦系統形同虛設，軍事基地被轟炸，地面部隊也來不及反應。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前 ・ 7
空軍F-16失事！飛官跳傘下落不明 海巡署調派3艦6艇全力搜救
空軍司令部今（6）日表示，花蓮基地乙架F-16單座戰機（機號6700），1817時由飛行官辛姓上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，1929時於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘，空軍隨即成立應變中心，國防部長顧立雄獲報後，即赴空軍司令部掌握全般狀況，並要求海、空、陸軍機艦、兵力以及協請國搜中心、空勤總隊、海巡署等全力投入搜救行動。空軍花蓮基地機號6700 F-16......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 4