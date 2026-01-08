北京再擴大「台獨頑固份子」名單：為何「精準打擊」台灣教育、司法系統？

台灣內政部長劉世芳和教育部長鄭英耀日前被北京列入「台獨頑固份子」名單。 [台灣內政部及教育部網頁]

北京近日宣布，將台灣內政部長、教育部長官列入「台獨頑固份子」名單，並將台灣高等檢察署一名檢察官列為「台獨打手幫凶」，引發台灣輿論關注。

截止目前，北京的「台獨頑固份子」名單累計已達14人，「台獨打手幫凶」則有12人。

學者對BBC中文分析指，過去名單多集中在決策高層或外交體系，這次納入教育部長與檢察官，被視為針對「關鍵系統」的精準打擊。

值得注意的是，中國國台辦是在2026年首次記者會上公布最新名單，外界認為這顯示北京定調今年兩岸關係將維持高壓對抗，除了對台施壓，同時向中國國內傳遞「北京持續掌握台獨動態」的訊息。

為何被列入名單？

中國國台辦發言人陳斌華1月7日在記者會宣布，將台灣內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列入「台獨頑固份子」名單，並對兩人實施制裁措施。同時，台灣高等檢察署陳姓檢察官被列為「台獨打手幫凶」。

國台辦指控，劉世芳宣揚「台獨」言論，打壓支持兩岸交流的台灣人士，並阻礙兩岸往來；鄭英耀則被指鼓吹「台獨」言論、編纂教材，「影響島內青少年，並阻撓兩岸教育交流」。陳姓檢察官則被指「炮製冤案」、恐嚇民眾，製造「綠色恐怖」。

制裁內容包括禁止劉世芳、鄭英耀及其家屬進入中國大陸及港澳，限制其關聯機構與中國合作，並禁止相關企業在中國獲利，強調將依法「終身追責」。國台辦並表示，將持續向兩岸社會徵集陳姓檢察官的相關線索與證據。

北京日前公布最新「台獨頑固份子」和「台獨打手幫凶」名單，截止目前，「台獨頑固份子」累計已達14人，「台獨打手幫凶」則有12人。 [中國國台辦]

​​台灣成功大學政治系教授王宏仁向BBC中文分析，北京過去名單主要針對決策高層或外交體系，這次則是「功能性取向」的「精準打擊」。他解釋，劉世芳涉及陸配政策與兩岸往來管制，鄭英耀則與台灣學校課綱「去中國化」相關；陳姓檢察官因辦理多起共諜案被點名，顯示北京意圖透過「法律戰」對台灣司法人員施壓。

北京方面自去年開始針對台灣司法人員施壓。2025年3月，中國國台辦網站開設「『台獨』打手、幫兇迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，曾公布被舉報者包含三名台北地檢署檢察官。

此次被點名的陳姓檢察官，為台灣高等檢察署重大危害國家安全及社會秩序案件小組成員，並擔任國安案件督導小組執行秘書，負責共諜與國安案件統籌，也是台灣法務部新任檢察長首波候選人之一。

美國德州山姆休士頓州立大學副教授翁履中向BBC中文表示，這次名單明顯針對教育與司法兩個「關鍵系統」施壓，「北京希望對推動課綱調整、強調台灣主體、弱化『中國』敘事的決策者施加壓力；同時影響台灣在處理涉中、涉國安案件時的標準，讓辦案單位在認定『危害國安』時更加顧慮重重。」

鄭英耀於2024年5月20日就任教育部長後，強化台灣教育單位赴中國交流的審查與管理。包含禁止與中國特定學校交流，如隸屬中國統戰部的暨南大學、華僑大學及軍工領域的相關院校等；並禁止教育單位參與中國主導或呼應其政治主張的交流活動。

台灣教育部去年另在總統賴清德指示下，啟用「識讀中國」中小學教材，內容涵蓋中共政權性質、兩岸關係等，強調識讀中國威脅。

翁履中指出，檢察官被列入「台獨打手幫凶」而非「頑固分子」，顯示北京在操作上刻意區隔，可能是「試水溫」，創造新的壓力框架，針對「替台獨勢力辦事的人」，並觀察未來是否擴大使用。

中國解放軍日前軍演於福建平潭島（距台灣新竹僅140公里）實施遠程火力實彈射擊。 [Getty Images]

敏感的公佈時刻

中國國台辦選擇在年初公布名單，也被外界認為具有宣示意義。此前，中國解放軍才無預警宣布發動代號「正義使命-2025」的環台軍演，涵蓋台灣海峽及周邊北部、西南、東南及東方五大海空域，引發國際關注及區域緊張。

王宏仁指出，這顯示北京當局定調今年兩岸關係仍將維持「高壓對抗」，這個時間點也相當具有「針對性」，台灣立法院近期審查《國安法》及有立委提出修法《兩岸人民關係條例》，後者涉及內政部與法務部業務，與此次被點名官員直接相關。

民進黨立委林宜瑾日前曾預告將提案修正《兩岸人民關係條例》，更名為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》，並刪除原條文中「國家統一前」等字眼。

學者翁履中則表示，這一波名單是北京延續去年對沈伯洋發布「通緝」之後的節奏，對執政黨抗中路線施壓。

北京自2020年起制定「台獨頑固分子」名單，時任行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮、駐美代表蕭美琴及國安會秘書長顧立雄等人陸續被列入。2023年，時任總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫會晤後，中方再度對蕭美琴實施制裁，並強調「終身追責」。2024年，名單擴及台灣立委沈伯洋及媒體人士。

2025年11月，北京首次針對台灣現任立委採取「跨境司法」手段，中國官方先後對台灣民進黨籍立委沈伯洋，以及網紅「八炯」與「閩南狼」發布通緝令，並聲稱將透過國際刑警組織進行全球追緝。

「未來類似的『公布名單』很可能常態化，名單會越拉越長，」翁履中表示，北京一方面對台灣進行心理戰，讓相關人士在國際出入時多一層顧慮；另一方面也是對中國國內宣示「北京持續盯著台獨，一切都在掌握之中」。

國台辦稱，「台獨頑固分子」名單累計已達14人，「台獨打手幫凶」則有12人；這份名單中的人士將適用《中華人民共和國刑法》「分裂國家罪」，最高可判死刑，且可在嫌疑人不到案情況下起訴。

目前名單上的人士包括：台灣副總統蕭美琴、國防部長顧立雄、內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀、國安會秘書長吳釗燮、國安會副秘書長林飛帆、前行政院長蘇貞昌、前立法院長游錫堃、民進黨立法委員沈伯洋、民進黨立法委員蔡其昌、民進黨立法委員柯建銘、民進黨立法委員王定宇、前立法委員陳椒華、聯華電子前任董事長曹興誠等。

台灣總統賴清德日前強調中國的軍演與統戰行動「絕非和平」，更不可能達到統一台灣的目標。 [Getty Images]

台灣如何反應？

針對北京祭出新一波名單，台灣總統賴清德1月8日受訪表示，「身為總統，對任何一個被中國進行跨境鎮壓的人民感到驕傲」，並強調中國的軍演與統戰行動「絕非和平」，更不可能達到統一台灣的目標。

台灣陸委會表達強烈抗議與譴責，強調中華民國是主權獨立國家，中共此舉嚴重破壞兩岸關係，名單上人士都是台灣反制中共滲透的公職人員，中共意圖製造寒蟬效應，企圖將台灣個案「內國刑事犯罪化」。

內政部長劉世芳回應台灣媒體說，捍衛國家主權及民主自由生活方式的立場不會改變，並會繼續守護台灣。教育部長鄭英耀則表示，教育部將持續推動愛國教育，守護台灣民主自由。遭點名的陳姓檢察官則表示感到意外，「只是把檢察官的工作做好」。

這起事件雖廣泛受台灣媒體報導，但學者認為，中方釋出「台獨名單」對台灣民心的直接衝擊有限。

政治學者翁履中指出，「多數台灣民眾對『台獨名單』已經有點麻痺，反應比較像是『又來了』」，真正會放大操作的是政黨政治：執政黨可能將被點名包裝成「為台灣挨打」的勳章，用來強化支持者認同；在野陣營則會批評政府路線導致兩岸關係進一步緊繃。

翁履中表示，近年兩岸官方互動接近零，多一份名單對兩岸關係實質影響有限，主要延續既有的高壓定調。他預期，中國今年對台灣的軍事、法律、輿論壓力將持續「加量」，緊張和冷淡會是常態。

他提醒，若台灣社會將此類事件僅視為藍綠攻防素材，而忽略在安全與自主上建立最低限度的共同立場，反而可能替北京的心理戰與認知戰提供更多切入口，面對北京可預期的持續施壓，台灣應設法在內部分歧中維持基本共識。