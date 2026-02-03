北京再次打壓言論自由！ 調查記者劉虎、財經網紅「老蠻頻道」先後被捕

中國調查記者劉虎近期被四川公安局以涉嫌「誣告陷害罪」、「非法經營罪」為由拘捕，北京當局對言論自由的打壓也再次成為海內外民眾的關注焦點。 圖：翻攝自 @cskun1989 X 帳號

[Newtalk新聞] 近年來，中國政府不斷收緊對言論自由的管控，許多獨立的調查記者、自媒體人也接連遭到打壓，任何針對當局的批評都可能成為被抓捕的理由。近期有消息稱，中國知名調查記者劉虎因發布批評四川官員的文章，遭成都市公安局逮捕調查。與此同時，長期在香港針對中國經濟進行分析的 YouTuber 、推主「老蠻頻道」也疑似遭當局抓捕，一系列的打壓行動也再次引發了民眾對言論控制的擔憂情緒。

X 推主「李老師不是你老師」指出，當地時間 2 日，多家媒體與法律界人士透露消息，宣稱中國調查記者劉虎因涉嫌「誣告陷害罪」、「非法經營罪」等罪刑遭成都市公安局刑事拘留，目前被關押在成都市看守所內。「李老師不是你老師」表示，劉虎此次遭當局逮捕的原因，可能與日前和自媒體人巫英蛟聯合發布的《曾逼死教授的四川縣委書記，如今又把招商企業逼向破產》的文章有關。

廣告 廣告

隨後，「李老師不是你老師」稱，當地時間 2 日，成都市公安局錦江區分局發布警情通報，宣布針對涉嫌誣告線害罪與非法經營罪的劉虎與巫英蛟展開立案調查，並強調已依法針對犯罪嫌疑人展開「刑事強制措施」。X 推主「蔡慎坤」也分享該通報，認為中國官方計畫把劉虎的相關案件「做實」，強化對其言論的打壓。

有網友指出，官方發布警情通報的行為，很可能是想「做實」劉虎的罪名，推測此次情況「不容樂觀」。 圖：翻攝自 @whyyoutouzhele X 帳號

「蔡慎坤」表示，劉虎早在 2013 年 8 月 25 日時，就曾因「涉嫌製造、傳播謠言」遭到北京公安局刑事拘留。隨後，同年 9 月 30 日，北京警方又以「誹謗」、「敲詐勒索」以及「尋釁滋事」等罪名抓捕劉虎，相關事件當時也獲得官媒、主流媒體的廣泛報導。

「蔡慎坤」認為，作為一名自媒體調查記者，劉虎對自己可能面臨的風險「心知肚明」，「但在主流媒體已逐漸不再對社會問題發聲的背景下，自媒體幾乎無法扮演『監督公權力』的角色」，推測劉虎此次被捕的處境「不容樂觀」。

港版國安法實施後，香港民主運動人士人心惶惶。（資料照） 圖：Studio Incendo提供／版權規定：CC BY 2.0

與此同時，X 推主「破幕推牆」也爆料稱，長期居住在香港，經營 YouTube 頻道與 X 帳號的推主「老蠻頻道」已於日前被指控「危害國家安全」遭香港警方拘捕，並被關押在看守所內。「破幕推牆」指出，在「老蠻頻道」遭到抓捕後，當局強迫其銷毀並清空自身的 YouTube 與 X 帳號內容，對其過往言論進行打壓。

「破幕推牆」表示，雖然「老蠻頻道」僅針對經濟問題進行評論，但其製作的「紅色中國」系列文章、影片直接戳破了北京當局的經濟泡沫，「在中國政府的眼裡，這種行為就涉及了『煽動顛覆』與『危害國家安全』」。「破幕推牆」也強調，當今的香港已不再是「安全港灣」，而是中國隊異見零容忍的「前哨基地」，呼籲定居在香港的民運人士盡早逃離，避免成為下一個被當局打壓的對象。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

網友爆料何衛東已「自殺身亡」! 傳軍方高層曾計畫逼習辭軍委主席

美將在48小時內發起打擊？ 專家：川普想打伊朗與「這3原因」有關.....