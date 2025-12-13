北京初雪！民眾零下兩度擠「故宮角樓」捕捉美景

北京降下初雪，紫禁城湧入大量遊客。（圖／東森新聞）





北京降下初雪，紫禁城湧入大量遊客，而《EBC東森新聞》團隊在現場，紀錄民眾興奮的瞬間。

重慶遊客：「我們重慶過來很少看見下雪，去年我們那邊好像都沒有下過雪，（都是第一次看到雪嗎？），也不是第一次，就是那邊很少看到我們重慶，沒有看到過像這樣的大雪。」

許多遊客搶著登上午門，拍攝雪景第一視角，雖然氣溫只有零下兩度，但護城河畔可以拍攝故宮角樓的絕佳拍攝點，還是得卡個位置。

大家都很期待北京的初雪，從中午開始市區已經陸續的降雪了，現在有好多的民眾都圍知名景點故宮角樓，這裡本來就是著名的打卡景點，再加上現在整個護城河，都鋪上了一片白雪，景緻更加美麗。中國各地都受到這波冷空氣影響，發布寒潮預警，在山西太原甚至預警性要求民眾早起掃雪。

中國民眾：「太原昨天5點多，給很多機關單位，公家單位、門店發通知說要除雪，還要早點上班，這下雪天就是全員勞動節，咱山西人主打一個實在，這是山西人唯一勞動最快樂的時候。」

對於大雪民眾反應兩極，因為在甘肅蘭州，由於風雪過大還封閉62條公路，民眾交通大受影響，這專屬冬天的浪漫，過頭就變成擾民了。

