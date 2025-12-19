北京制裁日本 重創中國人觀光一條龍

日本雜誌「SPA!」最新一期刊出這次的日中衝突導致中華系地下經濟大打擊的報導。（陳威臣提供）

因為日本首相高市早苗針對「台灣有事」的發言，引發中國政府的暴怒，接連展開各種「懲罰」，從經濟、文化、藝能，到最近的軍事施壓以及外交戰，想要逼迫日本政府退讓。





高市內閣民調不降反升 日本民意更硬氣





只是沒想到這些舉動不但讓日本政府更加強硬，日本社會堅定支持高市首相，根據日經新聞在12月初所做的最新民調顯示，高市內閣成立至今一個多月，依然維持75%的高水準，這顯示日本人早已對中國相當不滿，也讓日本政府吃了一顆定心丸。

可以說，中國至今所有的對抗與舉措，根本無法撼動日本政府的態度，反而讓日本政府名正言順，實施更加嚴格的外國人政策，加上中國政府軟硬兼施的「禁止」中國人赴日觀光，下場就是懲罰到早在日本佈局許久的中國人，尤其是所謂的觀光一條龍。





觀光禁令斬斷金流 中國「一條龍」產業面臨寒冬





眾所皆知，自2017年以來中國人一直是日本觀光人潮的最大來源，加上早先日本政府為了吸引海外高端人才赴日投資，外國人在日本成立公司的門檻極低，這些都讓中國資金大舉進入日本，複製過去中國人擅長的觀光產業一條龍，收購、成立、持有包括日本的旅行社、遊覽車公司、餐廳與飯店、甚至於免稅店等。





而這樣的一條龍方式，讓中國人赴日旅遊得以享受「無微不至」的中國式服務，在肥水不落外人田的狀態下，賺進大把鈔票，這也導致雖然中國人來很多，卻對日本的經濟沒貢獻，反而引來為數眾多的「觀光公害」，讓日本人抱怨連連。





如今中國觀光客大量減少，反而吸引更多優質的歐美以及台灣觀光客，觀光公害消失之後旅遊品質也大幅提升，但是中國系的觀光一條龍產業如今卻面臨高度不景氣的狀況，像是中國的內網最近便出現了中國人經營的遊覽車公司求售轉讓的訊息。





而扶桑社的雜誌「SPA!」，最新一期也刊出了這次的日中衝突，導致了中華系地下經濟大打擊的報導，文中採訪了多位在日本經營地下經濟的中國人，像是有位專門提供中國富裕層暗黑觀光行程（包括色情產業、賭博、甚至娛樂用毒品等）的在日中國人，就抱怨這次衝突之後都接不到客人，原本每天可以大賺數百萬日圓，如今卻閒到發慌。





豪客與貪官絕跡 迎來更健康的觀光結構





這篇報導之中也提到，由於過去視為優質客戶的地方黨政官員及高幹，因為可以報公帳，所以在日經營旅行社的中國人服務這些客人都是穩穩賺，但現在不但必須服從黨的指示，更不可能把赴日旅遊的開銷拿來報帳，導致原本靠共產黨吃飯的中企，這次全都遭遇了比新冠疫情更慘的寒冬。





就有一位這兩三年靠中國客賺大把銀子，還買了近億日圓房產的中國人經營者，痛罵高市早苗害他現在連房貸都繳不出來，再這樣持續下去只能放棄掉在日本所有的資產返回中國了。





對這些中國新移民來說，突如其來的「台灣有事」大地震，導致他們期待在日本能大撈一筆的地下經濟，全都成了泡沫消失了，但對日本來說，居然還出現了「淨化」中國暗黑勢力的優質效果，也難怪日本人那麼支持高市首相了。



