北京制裁部分美企抗議對台軍售 美國反對並籲中國與台對話

共軍持續擾台，我國防部單日偵獲13架次共機、7艘共艦在台海周邊活動，其中12架次共機逾越海峽中線，27日凌晨12時7分還掌握中國發射運載火箭，飛行路徑經我防空識別區，高度在大氣層外，對台灣地區無危害。不只火箭，國軍25日晚間也掌握中國2顆空飄氣球、由西向東橫越台灣中部、東部。

前飛彈指揮部計畫處長周宇平提及，「氣象數據能夠使我們的射擊精度達到更好，不同天候都會影響到彈道的精密度。」

周宇平分析，共軍會試圖在不同氣候施放空飄氣球，蒐集各種氣象數據，有利強化戰時射擊精度，加上中方計畫性部署衛星，建議國軍強化建置衛星監測跟反干擾相關系統反制。

海馬士多管火箭是美方軍售台灣的其中一項防衛利器，尤其在美國上週宣布對台軍售案，也包含增購海馬士，不過中國隨後就宣布制裁部分美國國防企業，試圖強化打壓台灣，美國國務院最新回應，強烈反對北京的作法，還強調軍售是為了強化台灣自我防衛，呼籲北京應該轉而跟台灣展開有意義對話。

淡江大學國際事務與戰略所副教授林穎佑分析，「中方希望的其實是做到寒蟬效應，但是就目前國際氛圍來看的話，中共連在制裁台灣人或者抓捕台灣人上面，可能都沒有其他國家願意配合。」

應對中國軍事施壓，林穎佑認為，台灣除了自製武器裝備，外購也是不可或缺的方式，如果台美能深化合作，讓部分軍售相關物品在台灣生產、組裝，應該能更快速建構台灣的防衛量能。