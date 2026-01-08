北京反制升級！日本擬對「光阻劑出口」施加限制

日本首相高市早苗的「台灣有事論」導致中日關係急轉直下。（圖／達志／美聯社）

中國7日宣布對1項來自日本的關鍵晶片製造材料展開反傾銷調查。在此之前，北京已禁止日本水產品進口，並限制具備商業與軍事雙重用途的產品，向日本軍方及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶出口。對此，分析人士與貿易組織指出，若東京在長期政治爭端下祭出出口限制，中國取得日本工業用產品的能力可能面臨阻礙，尤其是關鍵的晶片製造材料，儘管目前雙邊貿易仍大致維持穩定。

據《南華早報》報導，在日本首相高市早苗於11月7日發表「台灣有事論」後，北京方面的各種反制措施，已促使部分人士開始思考，若中日關係進一步惡化，東京可能會打出哪些牌。分析人士指出，日本在某些化學品領域，尤其是光阻劑（photoresist，微影製程中的關鍵材料），具備高度主導地位，可能成為東京對北京施壓的槓桿。

日本綜合研究所（Japan Research Institute）亞洲資深經濟學家野木森稔聲稱：「日本可以停止出口半導體製造設備等重要產品。半導體製造設備與化學品應該都是重要的籌碼。」

根據中國獨立商業情報供應商「ResearchInChina」的數據，2021年全球光阻劑市場中，日本4家公司：JSR股份公司、東京應化工業（Tokyo Ohka Kogyo）、信越化學（Shin-Etsu Chemical）與富士電子材料（Fujifilm Electronic Materials）合計掌控72.5%的市占率。另一方面，市場研究公司集邦科技（TrendForce）估計，中國的國產替代率仍低於5%。

部分亞洲媒體上月曾報導，日本已準備對光阻劑出口施加限制。據悉，中國的光阻劑市場規模約為123億元人民幣，但國內生產商缺乏取代日本供應商的能力。分析人士指出，任何供應中斷，都可能加速北京長期以來推動科技供應鏈國產替代的進程。

在面臨西方國家嚴格出口管制的背景下，北京已將「科技自立自強」（technological self-reliance and self-strengthening）列為下1個「5年規劃」提案中的關鍵目標。荷蘭金融服務公司「ING集團」（ING Groep）的大中華區首席經濟學家宋林表示：「有鑑於人工智慧競賽以及中國提升科技自主能力的推動，勢必會努力建立本土產能，但這個過程需要時間與大量投入。」

儘管存在這些挑戰，日本產品中「對中國工業發展不可或缺」的項目，至今仍持續暢銷，且「目前尚未看到政治緊張局勢帶來明顯的衝擊」。日中經濟協會（Japan-China Economic Association）事業促進部副部長澤庵直也（Naoya Sawazu，音譯）補充，特別是「難以找到替代品的高性能產品」，需求依舊強勁。

他指出：「雖然對日本企業的影響因產業別而有差異，但目前尚未演變成2012年那種全國性抵制日貨的情況。目前在中國的日本企業大致仍維持以往的營運狀態。」當時，東京將部分有主權爭議的釣魚台列嶼（Diaoyu Islands）收歸國有後，北京曾出現強烈的反日情緒。

日本2大航空公司之一的全日本空輸（All Nippon Airways）本週告訴《南華早報》，自11月以來，企業赴中國的商務旅行大致未受影響。不過，澤庵直也指出，中國的網紅已變得較不願意推廣日本商品，因此「影響並非完全不存在。」

與此同時，經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit）在去年12月8日的報告中也指出，相較於日本，中國在經濟工具箱中「握有更多籌碼」，包括可能對中國旅客赴日實施更嚴格限制，或對汽車進口加以管制。

日本綜合研究所的野木森稔則稱：「目前經濟影響仍不明朗，將在很大程度上取決於中日2國政府未來雙邊互動的發展。」他也警告：「如果雙方都實施出口限制，預期2國經濟都將承受重大損害。」

