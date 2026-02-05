北京反腐行動擴及軍工業！中物院、中核集團和中航工業3高官全落馬

中國對國防產業的反腐行動持續深化。（圖／達志／美聯社）

繼中央軍委副主席張又俠，以及中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立中箭落馬後，北京如今又將3名國防工業高層主管，從國家立法機關中除名，其中包括1名核武專家。此舉被視為反腐行動持續深化的一部分。

據《南華早報》報導，全國人民代表大會常務委員會（全國人大常委會）4日表示，已決定撤銷「中國工程物理研究院」（中物院）前院長劉倉理、「中國核工業集團公司」（中核集團）總工程師羅琦，以及「中國航空工業集團公司」（中航工業）前董事長周新民的代表資格。

官方並未說明3人被除名的原因。目前也沒有正式聲明指出3人正接受調查，但他們已缺席數次重要會議，或被解除原有職務。他們被從立法機構中撤除，意味著可能面臨進一步的紀律處分或刑事指控。

這些被免職官員皆在中國國防工業體系中擔任關鍵職位。過去3年來，北京持續加大對該產業的反腐力度，使其成為整肅重點。

64歲的核武器專家劉倉理，自2015年起擔任中物院院長長達9年。此前，他已在該單位工作多年。劉倉理於2021年當選為中國最高學術機構「中國科學院」院士。根據中國科學院資料，他長期從事爆轟、衝擊波物理以及核武器發展相關研究。然而，他於2024年6月被解除中物院院長職務。

中國工程物理研究院位於四川省西南部綿陽市，是1個高度機密的科研機構，負責開發尖端國防科技，以及核武器研究與生產。前國家主席江澤民與前國務院總理朱鎔基、溫家寶都曾到訪該機構。

56歲的周新民於2024年出任中航工業董事長。該公司參與軍事裝備的研發與製造，尤其以戰鬥機與無人機為主。周新民最遲於去年7月前已被免職並由他人接替。他自1991年起在集團旗下負責直升機研發的子公司工作，累計服務25年。

第3名被撤職的58歲官員羅琦，自2022年起擔任中核集團總工程師。他職業生涯大部分時間從事核動力推進研究。過去3年間，中國國防工業領域已有多名高層人物因涉貪腐遭調查與懲處，也有人「失蹤」。

4日召開的全國人大常委會會議唯一議程，是審議取消若干代表資格的提案。不同於以往類似會議，本次並未進行通常的法律條文討論與審議。

此舉發生在北京上個月24日宣布，中央軍委軍銜最高的現役將領張又俠，因「嚴重違反黨紀與國家法律」接受調查之後。中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立也被立案調查。

這2人的落馬，使中國最高軍事指揮機構「中央軍委」原有的7名成員中僅剩2人，也就是國家主席習近平，以及中央軍委紀律檢查委員會書記張升民。

北京尚未公布張又俠與劉振立涉嫌違規的具體細節，但中國軍方的官方喉舌《解放軍報》已刊發多篇社論，指控2人「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制」。據悉，該制度賦予習近平作為中央軍委主席對所有軍事事務的最終決定權。

張又俠於2012年習近平首次擔任中央軍委主席期間成為軍委成員，並在2017年黨代會上晉升為第2副主席。在2022年最近1次中共全國代表大會上，他更進一步升任第1副主席，儘管當時已72歲，遠超法定68歲退休年齡。

自2023年以來，張又俠是多名被免職、調查或在未作說明情況下，消失於公眾視野的中國人民解放軍高級將領之一。這些人包括陸軍、空軍、海軍、火箭軍以及武警部隊的現任與退休指揮官，以及5大戰區的指揮官。

