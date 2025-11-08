北京同意荷蘭派人來談 安世半導體風波或迎轉機
（德國之聲中文網）中國和荷蘭圍繞安世半導體的爭議持續延燒，北京要求海牙方面拿出更具誠意的行動。中國商務部本周六（11月8日）表示，目前尚未見到荷蘭在停止侵害中國企業合法權益和恢復全球半導體供應鏈穩定方面的實際行動。中國希望荷蘭表態不能只停留在口頭上，應盡快實質性提出建設性方案並采取實際行動。此外，中國同意荷蘭經濟部派員來華磋商的請求。
商務部此番表態是回應荷蘭經濟部長卡雷曼斯（Vincent Karremans）於11月6日在社交平台上的一則貼文。卡勒曼斯當時表示，荷蘭方面與中國有關部門已展開建設性對話，他相信中國供應的計算機芯片將在未來幾天內交付給歐洲和世界其他地區的客戶。他說，荷蘭將“支持這一進展，會在必要時采取適當措施”。
今年9月末，荷蘭政府以對安世母公司中國聞泰科技Wingtech的安全疑慮為由，接管了這家由中國資本控股、但總部設在荷蘭的企業。隨後，北京對部分安世芯片出口實施了限制措施，歐洲多家汽車大廠也受到影響。安世半導體的產品廣泛應用於汽車等多類電子產品中。中國此前曾表示，在特定條件下會對安世的出口予以豁免。目前已有部分企業表示，已獲得出口許可。
據彭博社周五（11月7日）援引知情人士報道，荷蘭政府准備暫時擱置其接管安世公司的行政令，前提是，中國恢復關鍵芯片的出口。報道稱，如果芯片恢復交貨在未來幾天內得到證實，荷蘭當局願意最早於下周暫停這項部長級命令。但該消息尚未得到安世公司的證實。
作者: 德才 (德新社等)
