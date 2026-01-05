北京吹破牛皮！「南美最強」中製雷達遭瞬秒 揭開美軍生擒馬杜洛真相

政治中心／程正邦報導

中國的JY-27A反隱形雷達號稱「南美最強防線」，在這次突襲行動中疑似遭美軍癱瘓。( 圖／翻攝自浮沉歐羅巴）

這是一場讓全世界屏息、更讓北京顏面無光的軍事閃電戰。當委內瑞拉獨裁者馬杜洛（Nicolás Maduro）還沉溺在中國特使邱小琪「保證妥當」的安撫時，美軍的戰斧飛彈與特種部隊已如鬼魅般降臨。號稱能偵測美軍 F-35 匿蹤戰機、曾被列入「中國十大明星武器」的 JY-27 長程警戒雷達，在實戰中竟淪為大型廢鐵。這場川普口中如同好萊塢大片的逮捕行動，不僅終結了一個政權，更直接戳破了中國武裝的戰力神話。

美軍 F-35 匿蹤戰機在委內瑞拉上空如入無人之境，把馬杜洛藏身處和軍事據點夷為平地。( 圖／翻攝自浮沉歐羅巴）

「保全系統無效退費！」 中製神盾淪為打靶目標

長期以來，委內瑞拉國防部不斷吹噓其擁有的中製 JY-27 雷達是足以讓美軍吃癟的「南美最強防線」。然而，實戰結果卻令人大跌眼鏡。

對於這場慘敗，立委王義川在三立政論《新台派上線》節目中直言：「北京神盾失效！這就是保全系統無效退費，委內瑞拉應該去跟中國要錢，但中國只能裝死。」他指出，這套系統在美軍行動中徹底「大落漆」，甚至連偵測的功能都沒發揮，「不是你沒有偵測到對不對？然後因為沒有偵測到，飛彈就沒動，而且這一台還被炸掉！」

在中國珠海航展亮相的新一代防空雷達JY-27A。(圖／翻攝中國電科官網)

王義川更嘲諷，委國國防部長過去宣稱這款雷達連 F-35 都抓得到，根本是拿「AI 合成的 demo 帶」在吹牛，「結果握完手過六個小時就被炸了！白天中國特使還去跟他講『妥當、沒毛病』，結果晚上在睡覺，這群人可能睡到一半想說到底誰打誰？我看這群特使現在應該是腿軟走不動了。」

委內瑞拉總統馬杜洛白天會見中國特使團，稱邱小琪是兄弟，深夜就遭美軍逮捕，讓中國很沒面子。（圖／翻攝自X）

「打聾你的耳朵」：美軍如何讓俄中武裝變擺設

為何標榜先進的雷達會淪為擺設？《亞太防務雜誌》總編輯鄭繼文指出，現代戰爭是「體系化」的對抗，單一武器在強大的電子干擾面前極其脆弱。

鄭繼文分析：「你有雷達看得很遠，但你沒辦法指揮體系進行聯動反制。第一時間雷達就被戰斧飛彈端掉，打聾你的耳朵、打瞎你的眼睛，你在頻譜被完全壓制的狀況下，也只是被一一點名的良好目標而已。」他強調，美軍對這些俄式、中式武器的電磁頻譜早已瞭如指掌，「這些武器在烏克蘭已經用了三年多，美軍對它的特性、優勢、劣勢清楚地完全掌握。」

在美軍精準點名的轟炸下，委國的機場、飛彈基地與港口瞬間癱瘓。鄭繼文感嘆：「美軍直升機在空中飛行，你連防空快砲、機槍都沒有往空中射擊，就代表委內瑞拉已經毫無反應，完全搞不清楚狀況。」

中國外交部多次嗆美干涉拉美內政，要求川普竟快釋放馬杜洛。（資料照）

「一比一複製基地」：超越格殺賓拉登的教科書行動

這次逮捕馬杜洛的行動，被軍事界譽為「教科書等級」的典範。鄭繼文指出，美軍三角洲部隊（Delta Force）展現了極致的嚴謹，為了確保萬無一失，甚至在訓練時就做足了功夫。

「我懷疑美國特戰部隊為了進入馬杜洛藏匿的基地，弄了一比一的完整複製品，在那邊練了三個月，練到在哪裡轉彎、哪裡踹門、哪裡要開槍，都變成反應動作才進去的。」鄭繼文更點出關鍵在於「內奸」的回報與精準的計時 SOP。

相較於 1989 年逮捕巴拿馬總統諾瑞加，或是 2011 年格殺賓拉登，此次行動的難度更上一層樓，因為川普政府要求的是「活捉」。鄭繼文評價這場行動：「美軍完全掌握整個特工的節奏，迅速進入目標並完成任務後脫離，包括人命損失都沒有，可以說是教科書級別。不管是謀略、武器科技的精準性、摧毀性與震懾性，這就是完勝到無以復加。」

美軍生擒委內瑞拉總統馬杜洛，押回美國紐約受審。（圖／翻攝自X）

