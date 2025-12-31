北京喊卡也難擋！陸客春節瘋遊日本 訂房暴增近6成、房價齊漲

2025年11月20日，日本東京淺草區擠滿中國遊客。美聯社



日中關係正因日本首相高市早苗的「台灣有事」發言陷入緊張之際，儘管北京當局建議民眾暫勿赴日旅遊，但日媒今日（12/31）引述最新數據顯示，明年2月份的農曆新年假期間，中國遊客在日本的旅館預訂量仍呈現爆發性增長。

日本訂房管理平台Tripla數據顯示，在全日本1727間旅館中，明年2月15日至23日期間來自中國的訂單量，較今年農曆春節假期（2025年1月28日至2月4日）增長57%。

《日經新聞》亦就農曆春節的預訂情況向10間日本飯店業者調查發現，截至12月15日，僅東急飯店（Tokyu Hotels & Resorts）和帝國飯店（Imperial Hotel）回覆稱，預訂量較去年下滑約10%，另有3間飯店業者表示有所增長，其中皇宮酒店（Palace Hotel）更較去年同期翻倍。

而在這10間飯店中，有5名業者表示平均每日客房的住宿費出現調漲。Tripla數據顯示，農曆新年假期間，平均每日客房的住宿費將漲至2.2萬日元（約合4400台幣），較去年同期上漲21%。

Tripla執行長高橋和久指出：「今年降雪提早，來自世界各地的滑雪需求已推升整體房價。」

高市早苗11月上旬在國會答詢時表明，「台灣有事」可能構成日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」後，中國政府呼籲公民暫勿前往日本旅遊。然而，一些分析師指出，由於中國自由行旅客增加，本次衝擊將相對有限。

全球商用不動產服務公司「世邦魏理仕」（CBRE）在報告中指出：「中國的訪日旅客中，跟團比例已從過去約佔市場總量的50%降至15.6%，顯示旅遊市場對外交關係變動的韌性已經增強。」

2012年，日本政府將釣魚台列嶼「國有化」而引發中國反日示威期間，大批赴日旅行團相繼喊停，中國赴日旅客人數曾驟降超過4成。

