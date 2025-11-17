北京嗆聲日本、軍演恐嚇 蘇嘉全：中國無所不抗議 最後都會無效

臺灣日本關係協會會長蘇嘉全出席「第35屆台日工程技術研討會開幕典禮」。(記者陳逸寬攝)

〔記者黃靖媗／台北報導〕日本首相高市早苗針對台灣有事的發言遭到中方抗議，中國更宣布將在黃海進行實彈射擊。對此，台灣日本關係協會會長蘇嘉全今(17)日表示，抗議對中國來講是家常便飯，但對國際關係而言是霸權行為，他覺得日本政界對中國的抗議有種麻痺的感覺，中國「無所不抗議，到最後抗議都會無效」。

蘇嘉全今日出席「第35屆台日工程技術研討會開幕典禮」前受訪表示，中國對台灣的問題，每件涉及台灣的事情中國都會抗議，包括外交部長林佳龍赴日、總統府資政謝長廷獲頒天皇獎章等，中國都在抗議，抗議對中國來講是家常便飯，但對國際關係來講是霸權行為，所以我們也覺得，日本政界對中國的抗議有種麻痺的感覺，「無所不抗議，到最後抗議都會無效」。

針對中國在黃海實彈射擊，蘇嘉全說，中國對台也常常試射飛彈，他認為中國這種所謂的實彈射擊，是一種恐嚇國際、恐嚇日本，甚至恐嚇台灣的一種手段，他觀察，日本各界對於中國這樣的挑釁都非常憤怒，中國未必會在國際關係當中得利。

蘇嘉全也表示，台日關係自從台積電到日本後，在經貿、觀光、服務業等領域彼此合作，甚至於進一步各方面資訊共享，雙方進行全面性的合作；蘇指出，不久前花蓮馬太鞍出現堰塞湖災情後，日本國土交通省更贊助台灣主動透過衛星監測堰塞湖水位的儀器，顯示台日關係一直朝正向發展前進。

