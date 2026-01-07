北京大動作「制裁日本」！稀土出口管制恐升級 日官房長：決不接受

中國昨天（6日）宣布禁止對日出口軍民兩用（雙用途）產品。（示意圖／達志／美聯社）

中國昨天（6日）宣布禁止對日出口軍民兩用（雙用途）產品，可能包含稀土、無人機等。對此，日本內閣官房長官木原稔今天（7日）表達強烈不滿，強調日方「決不能接受」，並已向中國提出抗議，要求撤回相關禁令。同時，政府正加緊掌握具體措施內容，並將評估對日本企業及產業的潛在影響，研擬應對方案。

日本網報導，中國商務部於6日公布此次禁運措施後，木原稔在7日的記者會上表示，「此次僅針對我國的措施，與國際慣例大相逕庭，令人極為遺憾。」日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰，也於6日向駐日中國大使館副公使施泳提出正式抗議，並要求中國撤回措施。

日本政府目前正針對禁運具體產品及對日本經濟可能造成的影響進行仔細調查與分析。有報導指出，受規範的產品可能包括用於軍事相關設備的半導體及稀土金屬（稀土元素）。事實上，中國在2010年曾因沖繩縣尖閣諸島附近漁船衝突事件，實際上停止對日出口稀土金屬，對日本產業造成影響。

對於此次禁運是否涉及稀土金屬，木原在記者會上表示，「目前尚不明確」。他強調，政府將精密分析各產業可能受到的衝擊，並研擬必要對策，以保障日本企業的權益和供應鏈穩定。此舉凸顯中日之間在貿易與安全敏感領域的緊張關係，也引發業界高度關注。

