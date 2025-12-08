北京大學2學霸因涉毒而淪為階下囚 震驚中國社會和留學圈

〔編譯盧永山／綜合報導〕近期，中國2個留美「學霸」淪為毒梟而受審的新聞，在中國社會和留學圈鬧得沸沸揚揚，1個叫何如佳(Ruthia He)，擁有北京大學、卡內基梅隆大學雙名校學位，在矽谷創立了遠距醫療新創公司，透過公司產品故意讓數萬人藥物成癮而發大財。另1個叫張智棟(Zhi Dong Zhang)，北京大學西班牙語系畢業，前往墨西哥留學和謀生，因語言優勢和商業頭腦，結識販毒集團，最後成為橫跨幾大洲的大毒梟。

美國當地時間11月18日，遠距醫療新創公司Done Global創辦人何如佳與首席醫師布羅迪(David Brody)遭到密謀妨礙司法、散布管制藥品等罪名起訴，雙雙被舊金山聯邦法院陪審團裁定罪名成立，最高可能被判處20年監禁和數百萬美元罰款，法院訂於明年2月宣判刑期。

何如佳先後獲得北京大學傳播學與廣告學、經濟學雙學位，以及卡內基梅隆大學產品開發碩士學位，求學期間就有多次創業經歷，曾在騰訊擔任產品經理，也是臉書的知名產品設計師。

何如佳2019年創立Done Global，專門做有ADHD(注意力不足過動症)及其他精神健康問題的遠距診斷和治療。2020年COVID－19疫情席捲全美，那時渴望提高學業成績的學生和希望提高工作效率的上班族都在尋找捷徑，於是Done Global砸下數千萬美元廣告費，精準收割那些相信自己患上了ADHD和沒有藥物來源的嗑藥者。

公司廣告宣傳稱3分鐘就能診斷ADHD，無需見面便能輕鬆拿到「聰明藥」Adderall的處方。但在美國，Adderall是二類管制藥物，合法使用是藥品，濫用則會變成冰毒，成癮性極強，濫用會引發心悸心肌梗塞、幻聽幻視，甚至危及生命。一般想要獲得Adderall處方，必須向合格醫生掛號看診，進行測試診斷等一系列流程，還需要患者定期複診跟進藥量。

但在Done Global平台上，患者只需回答幾個簡單問題，通過平均幾分鐘的視訊問診即可拿到處方，何如佳甚至對網路醫生設立KPI(關鍵績效指標)，要求每小時至少處理8個案例，不達標就要接受面談或調離。

在何如佳的管理下，短短3、4年，Done Global就為全美超過10萬人開具了包括Adderall在內的超過4千萬顆處方藥，但拿到藥的人中，68%沒提供完整病史，43%是18到25歲的大學生。但這些人並非罹患ADHD，而只是想靠聰明藥提高專注力，而提高考試成績和工作效率。在Done Global營收突破1億美元(新台幣31.1億元)的勝利聲中，不少年輕人在不知不覺間上癮。

2022年《華爾街日報》曝光了Done Global的問題，美國聯邦調查局(FBI)介入調查，擔心惡行敗露的何如佳用加密軟體刪除大量罪證，並偷移資產，2023年被捕獲，交保時想逃回中國，被攔截後遭到監禁。

在何如佳被定罪的後1天，紐約布魯克林聯邦法院對張智棟進行了審訊。這位同樣自北京大學畢業的高材生，被指控犯有國際可卡因分銷共謀罪、古柯鹼進口共謀罪、洗錢罪等多項罪名。一旦罪名成立，他將面臨最高終身監禁的刑罰。

張智棟出身於北京普通家庭，憑藉優異成績考入了北京大學附中，然後順利進入北京大學西班牙語系，隨後公派到墨西哥留學。畢業後在墨西哥從事翻譯工作的他，憑藉語言優勢、商業思維和化學功底，一步步淪為販毒集團的幫手以及核心人物。

張智棟製毒又販毒，法庭文件顯示，作為跨國販毒組織的領導者，2016年6月以來，他協助將毒品從墨西哥生產、加工和運輸到美國洛杉磯和亞特蘭大，然後在各地分銷，每年獲利約1.5億美元(新台幣46.7億元)，走私了數千公斤的毒品。

張智棟在洗錢上也是天才，在美國註冊了150多家空殼公司，掌控170個銀行帳戶，用於存放和清洗巨額毒品交易的收益。

2024年張智棟首次被捕，在墨西哥軟禁期間，他拆掉電子腳鐐從地道逃走，輾轉多國，期間被俄羅斯拒絕入境，用假護照混入古巴最終還是被捕，今年10月底被引渡墨西哥，隨後送往美國。

