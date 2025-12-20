北京女帶狗進餐廳 毛小孩上桌「舔盤吃肉」惹眾怒
一名女子近日在網上曬出帶著自己的寵物狗在北京一家餐廳用餐的視頻，畫面出現寵物狗跳上餐桌，還把菜盤舔光的畫面，這名女子還在視頻中說：「連盤底都舔了」、「我應該怎麼誇它呢？牛！太厲害了」。視頻引發網友眾怒，痛批女子養狗不講公德心，「一點道德底線都沒有」，並指餐廳讓狗上桌也應負責。涉事的涮肉店表示，已停業整頓，並對當日所有就餐顧客退款且一倍賠付，同時將追究該名女子的法律責任。
據揚子晚報報導，12月18日，一段寵物狗在北京某餐廳內爬上餐桌，直接食用餐盤中生肉卷的視頻在網上傳播，引發廣泛關注。從女子曬出的視頻中看到，寵物狗直接趴在桌上，舔食盤子裡的生羊肉捲。女子還在一旁描述：「連盤底都舔了」，「我應該怎麼誇它呢？牛！太厲害了」。
這則視頻發布於12月18日凌晨，發布女子還配文稱：「旺財吃火鍋，吃了一盤生羊肉」。
該視頻引發眾多網友批評，紛紛表示「太過分了」，「上次海底撈小便門的事情，上百萬（人民幣，下同）賠償金對這些東西都沒點震懾作用嗎？」，「狗怎麼進的餐廳？堂而皇之上桌吃飯，這不僅是養狗人的素質問題，餐廳難辭其咎」，「養狗人的素質需要提高」，「牛逼，我就納悶了，是什麽腦子會自己發出來」，「太惡心了，狗身上各種病毒、寄生蟲，把別人傳染上了，他們罪大惡極」，「要追究她的刑事責任，以危害公共安全罪起訴她」。
12月18日下午，涉事餐廳王爺府南門涮肉北京某店負責人商先生表示，事件發生於12月16日晚，事發後店員當場進行了勸阻，將餐具封存更換處理，並進行全面消殺。目前該店已停業整頓，並對16日到18日在該門店所有就餐顧客退款且一倍賠付，「我們也報警了，將對該事件行為人追究法律責任」。
有網友建議：「當天的賠償全讓這女飼主來付」，「飯館賠一倍餐費遠遠不夠，至少要按照上海海底撈的額度，賠了220萬」。
更多世界日報報導
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味
布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵
其他人也在看
最低25折起！agnes b.聖誕特惠，結帳再打88折，聖誕禮物、交換禮物不踩雷清單
最低殺到25折！限時結帳居然再打88折，今年聖誕節太瘋狂了。聖誕派對、交換禮物、朋友聚會接連登場，誰不想成為那個禮物一拆，全場轟動的人？Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 3
威力彩開獎了！12/18中獎號碼出爐、威力彩直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
威力彩於每周一、四晚上8時30分開出當期獎號。第114101期開獎，重播請見下方。中獎號碼第一區為15、16、08、29、21、37，第二區為05。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 天前 ・ 發起對話
桂冠湯圓「DINOTAENG聯名」限定開賣！全聯、超商湯圓優惠出爐
周末就要迎來一年一度的冬至，冬至要吃湯圓也要很可愛！今年2025年必追的新品湯圓，從桂冠最新聯名韓國人氣「DINOTAENG」，到顛覆傳統推新品「粿系」湯圓系列以及爆漿鹹湯圓等，讓冬至變得更加有趣！中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
隨機殺人犯張文媽媽是陸配？他揭國軍「很多」：有人已升中將，綠營還想說嘴？
台北市19日發生震驚全台的隨機殺人案，27歲嫌犯張文在台北車站投擲煙霧彈，而後到中山站誠品百貨南西商圈持刀殺人後墜樓，最終送醫不治，此案累計4死、6人輕重傷。由於張文頭戴防毒面罩、疑似身著防彈背心，小腿綁上護具，加之檢警在其住處搜出煤油桶、汽油彈製造工具等，明顯預謀犯案，背景及犯案動機備受關注。對此，前立委蔡正元直指，綠營大做文章說張文母親是中國大陸人，事......風傳媒 ・ 4 小時前 ・ 255
畏罪才跳樓？誠品員工推測 「根本想逃逸」但張文算錯一步：紙箱早清除
妨害兵役通緝犯張文19日在台北市犯下震驚社會的隨機殺人案，至今包含他自己已有4人死亡，就在攻擊北捷後轉往誠品西南店展開另一波攻擊後，隨即從百貨公司樓頂墜樓身亡，雖然外界推測是遭到警方包圍而畏罪尋短，但誠品內部員工則透露，原本墜樓點堆滿紙箱，且就在攻擊事件發生前已經堆到一個成人這麼高，不禁懷疑張文勘查過地形，但就這麼剛好在他墜樓前已經清除完畢，導致張文墜樓後直接落在水泥地面傷重不治。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 61
張文異常冷靜！北車砍完人回商旅換裝 再背「土製炸彈長刀」衝中山商圈
台北市於昨（19）日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文的行兇過程逐漸曝光。根據監視器畫面顯示，張文在台北車站犯下隨機砍人案後，並未立刻逃逸，而是冷靜地步行返回中山站附近的商旅，換裝並攜帶長刀及自製煙霧彈再次上街，釀成至少4死9傷的慘劇。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 68
原本想法更殘忍！早就選定北車跟中山站 張文犯罪計畫曝光
捷運台北車站及中山站接連發生攻擊事件，19日傍晚5時24分，27歲的張文先在台北車站M7出口B1通道點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並砍殺欲阻止的余姓男子，再前往捷運中山站外丟擲煙霧彈，接著隨即砍殺路人，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡；警方在張文下榻旅館後搜出2台平板電腦，進一步查詢雲端後發現，裡面竟有張文撰寫的犯罪計畫書，而且內容與犯案情節幾乎吻合。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 39
跳樓不是求死？高大成：張文可能「最後一刻還想逃」
通緝犯張文昨（19日）在台北捷運北車站、中山站一帶隨機殺人，釀4死11傷，帶刀衝進南西誠品傷人，最後從5樓墜樓身亡，法醫高大成表示，跳樓動機可從他跳樓傷勢推測，如果撞到頭可能自殺，但如果是腳部或下半身骨折，他就可能還想逃跑。高大成分析，張文準備那麼多是煙霧彈及汽油彈，戴防毒面具作案，持雙刃刀殺人，作自由時報 ・ 7 小時前 ・ 60
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 63
彈劾賴清德！最新網路投票81.7%表態贊成
國民黨立法院黨團與民眾黨立法院黨團今（19）日上午在議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，正式宣布對總統賴清德啟動彈劾案。根據最新網路投票結果顯示，有高達81.7%的網友表示贊成。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 746
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
張文一天奪3命！ 父母2年未聯繫錯愕...今現身二殯
昨（19日）犯下多起縱火案、殺人案的27歲男子張文，在逃亡時墜樓身亡，其雙親昨夜趕抵警局製作筆錄，最後不發一語地離開，事隔一夜，兩人再度現身二殯解剖中心，同樣低調不語便走入室內。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 55
後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運
後天12月21日是冬至，巧逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，週日是冬至逢天赦日，又碰到國曆12月21日所謂的「121新的起步日」，民俗專家廖大乙建議把握難得的「三巧合日」，尤其蛇、豬、虎、猴等今年犯太歲的生肖，記得「換氣改運」；而明年犯太歲的鼠、馬、兔、雞4生肖，則可提早補運。自由時報 ・ 1 天前 ・ 20
冬至撞上天赦日！民俗專家︰把握「百年難得改運日」
生活中心／李明融報導後天（21日）即將迎來「冬至」，今年不僅是節氣更迭，更罕見巧遇民俗大吉日「天赦日」。民俗專家廖大乙指出，本週日不僅是冬至逢天赦日，更適逢國曆12月21日的「121新起步日」，是極為難得的「三巧合日」。他建議今年與明年犯太歲的8個生肖應把握時機「換氣改運」，為來年祈求平安。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 8
張文衝中山站攻擊！第一刀朝無辜騎士狂砍 他染血撐到轉角才倒下
昨（19日）傍晚到晚間，台北車站M7出口，遭27歲嫌犯張文丟擲煙霧彈；約1個小時過後，張文又徒步到捷運中山站，先是丟擲煙霧彈，瘋狂揮舞30公分長刀，接著又衝進誠品南西店釀多人傷亡，最終張文墜樓身亡。而整起事件，包括張文在內，共造成4死11傷悲劇。其中，一名騎士在中山站附近停等紅燈時，遭張文持刀攻擊，騎士雖受傷仍堅持騎車到轉角，最後連人帶車倒地，因頸脖中刀不治。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 19
政治學者點名5大法官「知憲、違憲」：立刻自行請辭
立法院去年在藍白人數優勢下，三讀通過《憲法訴訟法》修正案，也就是在新版《憲法訴訟法》下，現行8位大法官無法作出《憲法》判決，但19日5名大法官宣判，《憲法訴訟法》修正條文違憲無效。台大政治系副教授彭錦鵬表示，《憲法訴訟法》明定，同意違憲宣告之大法官人數不得低於9人，代表5人作成的判決「自始不成立」，請謝銘洋等5位大法官立刻自行請辭。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 30
全台有雨！「雨下最猛時段」曝光 下波冷空氣這時來報到
週末即將到來，天氣變化格外受矚。對此，氣象粉專「進擊の天氣小編」今（19）日預估未來天氣，並提醒「這時間」將迎來一波「弱冷空氣」，提醒民眾多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
李亞萍失智抗拒就醫 余祥銓無奈駁「分家忤逆」
余祥銓19日參與節目錄製，談到媽媽李亞萍失智症近況，他表示近半年病發越發頻繁，狀況時好時壞，從一周一次，到兩、三天就發作，有時凌晨四、五點起床，說要出去作秀，還一直夢到已故親人：「看到我爸以為是她爸爸我外公，我上網查了這就是失智前兆。」情況令人擔憂。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 51
這傢伙又有新招！投手當不成先當兵！辰己涼介跑到「自衛隊」砍樹
體育中心／綜合報導曾在12強冠軍賽前放話「輸台灣就改當投手」的東北樂天金鷲外野手辰己涼介，在日前宣布行使FA自由球員權利，目前正在等待消息，不過過去常有驚人舉動的他也不只是安靜的等，竟然跑到了九州大分縣加入「陸上自衛隊」展開自主訓練，還穿上了整套的迷彩服和自衛隊一起砍樹。FTV Sports ・ 2 天前 ・ 28
死神隔窗對望！星巴克店員「神速降門」 全網淚讚：救了無數家庭
19日傍晚在充滿煙硝味與恐慌的台北車站，一扇緩緩降下的鐵捲門，意外成為隔絕生死的最強護盾。當逃兵通緝犯張文在北捷M7出口引爆煙霧彈、揮舞長刀時，位於出口樞紐的星巴克門市上演了一場教科書等級的危機應對。這場驚心動魄的「鐵門救援」隨後在社群平台引發熱議，網友紛紛感嘆：若非店員當機立斷，傷亡名單恐怕會更加沉重。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 5