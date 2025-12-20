北京女帶狗進餐廳 毛小孩上桌「舔盤吃肉」惹眾怒

一名女子近日在網上曬出帶著自己的寵物狗在北京一家餐廳用餐的視頻，畫面出現寵物狗跳上餐桌，還把菜盤舔光的畫面，這名女子還在視頻中說：「連盤底都舔了」、「我應該怎麼誇它呢？牛！太厲害了」。視頻引發網友眾怒，痛批女子養狗不講公德心，「一點道德底線都沒有」，並指餐廳讓狗上桌也應負責。涉事的涮肉店表示，已停業整頓，並對當日所有就餐顧客退款且一倍賠付，同時將追究該名女子的法律責任。

據揚子晚報報導，12月18日，一段寵物狗在北京某餐廳內爬上餐桌，直接食用餐盤中生肉卷的視頻在網上傳播，引發廣泛關注。從女子曬出的視頻中看到，寵物狗直接趴在桌上，舔食盤子裡的生羊肉捲。女子還在一旁描述：「連盤底都舔了」，「我應該怎麼誇它呢？牛！太厲害了」。

廣告 廣告

這則視頻發布於12月18日凌晨，發布女子還配文稱：「旺財吃火鍋，吃了一盤生羊肉」。

該視頻引發眾多網友批評，紛紛表示「太過分了」，「上次海底撈小便門的事情，上百萬（人民幣，下同）賠償金對這些東西都沒點震懾作用嗎？」，「狗怎麼進的餐廳？堂而皇之上桌吃飯，這不僅是養狗人的素質問題，餐廳難辭其咎」，「養狗人的素質需要提高」，「牛逼，我就納悶了，是什麽腦子會自己發出來」，「太惡心了，狗身上各種病毒、寄生蟲，把別人傳染上了，他們罪大惡極」，「要追究她的刑事責任，以危害公共安全罪起訴她」。

12月18日下午，涉事餐廳王爺府南門涮肉北京某店負責人商先生表示，事件發生於12月16日晚，事發後店員當場進行了勸阻，將餐具封存更換處理，並進行全面消殺。目前該店已停業整頓，並對16日到18日在該門店所有就餐顧客退款且一倍賠付，「我們也報警了，將對該事件行為人追究法律責任」。

有網友建議：「當天的賠償全讓這女飼主來付」，「飯館賠一倍餐費遠遠不夠，至少要按照上海海底撈的額度，賠了220萬」。

更多世界日報報導

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵