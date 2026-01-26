北京嫌藍營擋軍購不到位推遲國共論壇？蕭旭岑：媒體亂編故事
媒體報導，北京中央對國民黨阻擋軍購的努力不夠滿意，正採取「技術性推遲」國共論壇。國民黨副主席蕭旭岑今天（26日）表示，胡說八道、亂編故事，國民黨很快就會對外說明；同時也會認真思考採取法律行動。另外，針對民眾黨前主席柯文哲自曝拿人工生殖法，跟民進黨立法院黨團總召柯建銘談總預算與國防預算特別條例，蕭旭岑說，應以較正面角度解讀，且藍白合是被藍白兩黨的基層推著走，不是高層說變就變。
《自由時報》昨天報導，國民黨原訂月底赴中重啟「國共論壇」，近日不僅論壇本身沒了著落，連退而求其次的「智庫交流」也換不到確切的登場日期。據了解，北京中央對國民黨阻擋軍購的努力不夠滿意，正採取「技術性推遲」。
蕭旭岑今天上午在接受廣播專訪時則說，國民黨要訪中國大陸，包括智庫對接，或是黨主席鄭麗文是否見到中共總書記習近平，這些事情都跟軍購沒有任何關係，不用任何條件或門票，只要認同中華民國憲法是一中憲法，兩岸關係不是兩國關係，就能訪問，這是常識。
蕭旭岑說，從前總統馬英九、前國民黨主席連戰、洪秀柱、朱立倫，這麼多年來都去過中國大陸，哪次與軍購有關係，硬把軍購跟國民黨訪問大陸綁一起，是非常惡意的連結，意圖影響今年的選舉，因此，國民黨會認真思考採取法律行動。
蕭旭岑強調，報導完全是胡說八道、亂編故事，國民黨很快就會對外說明，到時就知道誰在說謊；這是似是而非的謊言與認知作戰，意圖塑造國民黨為了見習近平、為了訪中國大陸杯葛軍購預算。
針對民眾黨前主席柯文哲自曝拿人工生殖法，跟民進黨立法院黨團總召柯建銘談總預算與國防預算特別條例。蕭旭岑說，應只是柯文哲的策略應用，是否真的交換，有待釐清；柯文哲快人快語的個人風格強烈，應以較正面角度解讀，以負面角度解讀，就中了民進黨的計。
蕭旭岑表示，藍白合是被藍白兩黨的基層推著走，不是高層說變就變。現在最重要是藍白合作，下架民進黨。
