北京嫣然天使兒童醫院陷關閉危機 引民眾自發性捐款

（中央社記者呂佳蓉北京22日電）中國歌手王菲與前夫李亞鵬創立的嫣然天使兒童醫院因面臨欠租陷入關閉危機，消息一出後，引起許多中國民眾自發性捐款。目前北京市朝陽區衛健委已介入協調處理。

綜合中國媒體報導，王菲與李亞鵬的女兒李嫣天生唇齶裂，後經多次手術成功康復，2012年2人共同創辦嫣然天使兒童醫院、嫣然天使基金會，以期幫助更多狀況相似的兒童。王菲與李亞鵬離婚後，基金會與醫院均由李亞鵬營運。

1月14日，李亞鵬在網路上發影片表示，醫院累計完成1.1萬餘台唇顎裂手術，超過7000名兒童享全額免費治療，如今房東要將租金翻倍上調至人民幣1000萬元（約新台幣4500萬元），醫院恐無力承擔。

李亞鵬也說，過去5年醫院已支付2500萬元租金，但仍欠2600萬元，主要原因是租金上漲。疫情衝擊進一步導致醫院運營受阻，使他無力支付高額租金。

消息傳出後，引起許多中國民眾自發性捐款，許多民眾前往位於望京的嫣然天使兒童醫院捐助。網上也掀起捐款熱潮，48小時內捐款總額超過1400萬元。李亞鵬近期直播也獲得29萬元，他承諾全部捐給醫院。

21日，北京嫣然天使兒童醫院發布官方聲明稱，即日起暫停接待媒體、合作洽談方及自媒體創作者等臨時到訪，以保障患兒正常就診秩序。醫院正啟動新院址的尋找工作。

聲明也表示，目前已收到社會各界多筆善款，但由於捐贈人對資金用途有不同指定要求，醫院正逐條梳理和統計，相關工作需一定時間。院方承諾將公開捐贈使用情況，確保善款透明、合規使用。

北京朝陽區衛健委工作人員21日就此事說，目前已介入協調，醫院診療秩序平穩，如涉及其他商業糾紛，衛健委將努力協商。（編輯：周慧盈）1150122