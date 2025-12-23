北京宣布加強推動都市更新 在2026穩定房屋市場

北京街頭一群建築工人在午休時間一起吃中餐。美聯社



根據北京政府週二（23日）發布的住房政策會議公報，中國將在2026年，即「十五五」計劃（2026-2030年）的起始之年，加強推動城市更新並穩定房地產市場。

這場「全國住房城鄉建設工作會議」週一至週二在北京召開，研究部署從2026年開始的中共第15個五年經濟計畫任務。會中宣示，2025年已經完成「保交房」（防堵爛尾樓）的任務，2026年「要著力穩定房地產市場」。

具體作法分為四項，首先就是要推動「高質量」都市更新，實施工程，推進「城鎮老舊小區改造……積極開展新型城市基礎設施建設」。

第二點是「因城施策控增量、去庫存、優供給」，強調「結合城市更新、城中村改造盤活利用存量用地」。其中值得留意的是，官方政策將要求中國商業買賣房屋市場從預售屋轉向成屋銷售（現房銷售）的模式，以確保「所見即所得」，進一步避免爛尾樓。

第三點是加快提高建築業產業品質，轉型升級。第四點是「提升法治建設水平，完善標準體系」，加強宣傳，提升「中國建造」在全世界的認可度。

自 2021 年中期以來，中國房地產行業這一曾經貢獻四分之一經濟增長的引擎，持續陷入低迷。儘管北京政府多次承諾提振市場，但銷量疲軟與房價下跌持續打擊消費者信心。目前，中國約70%的家庭財富與房地產掛鉤，房市走勢對民間消費力影響巨大。

面對市場的餘屋，中國的「去庫存」政策重心這次還是放在用建設、更新的方式提供「優質」房屋。多餘沒賣掉的房屋將鼓勵各地方政府購入成為「保障性住房」、「人才房」等等。

有國營企業背書的中國房地產巨頭萬科，本週才剛暫時逃過債券倒債的命運，顯示房地產市場的資金流動依然非常緊繃。

對於這個問題，這次的會議要求加強「白名單」機制，也就是政府認可的房屋建設項目，將優先供應支持融資需求。該機制將推動地方官員提名停工或進度受阻的住宅項目，協助其獲得銀行快速融資。同時，會議要求各城市政府充分行使自主權，優化房地產政策。

