北京密令外洩！日媒：陸官方指示旅行社「赴日遊客砍至6成」

日中關係自上月以來，因日相高市早苗的台灣有事論持續緊張。日媒今（25）日引述多名知情人士透露，大陸文化和旅遊部近期召集多家大型旅行社負責人，要求將赴日旅遊的人數縮減至原來的6成，並特別叮囑與會人士不得對外洩露這項政府指示。

日媒披露北京 對陸國內旅行社下指示，縮減赴日旅遊人數。 （圖／NNN）

根據《日本電視台》等，高市早苗上月在國會的「台灣有事」答詢引發北京強烈反彈。大陸外交部和大陸駐日本使領館隨後發布公告，提醒公民「近期避免前往日本」。

報導稱，北京此前僅是以「自我約束」的形式呼籲大陸公民重新考慮前往日本的旅行安排，以藉此向日本施壓。但如今北京已向旅行業者下達具體指示，要求減少前往日本的遊客數量。據悉，大陸各家旅行社在接到官方的指示後，已暫停接受赴日團體旅遊的預約等。

日本政府相關人士對此則指，仍需觀察更多數據才能評估實際影響程度，但研判中方此舉是為了加大對日本的施壓。

日本經濟安保大臣小野田紀美上月曾在記者會，談及北京呼籲公民避免赴日時指，「對於一個只要遇到不滿就會立即採取經濟手段威嚇的國家過度依賴，是種風險」。她也強調，「不僅是供應鏈，觀光也可能成為風險。我認為，大家平常應該一邊思考如何降低風險，一邊推動經濟」，強調應避免過度依賴特定的國家。

