北京將參考馬杜洛逮捕行動！陸專家曝台反應時間更短：委國也認為川普只是虛張聲勢

中國在圍台軍演期間釋出影片，展示了解放軍無人機抵近台北市中心的景象，但台灣方面稱該影片極有可能是偽造的。（圖／達志／美聯社）

分析人士指出，北京將仔細研究美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的行動；而中國人民解放軍（PLA）近期在台灣周邊的軍事演習中，也已經展現其有能力鎖定台灣領導階層。

據《南華早報》報導，這項行動於美東時間3日由美國陸軍最精銳的三角洲部隊（Delta Force，正式名稱為「美國陸軍第1特種部隊D作戰分遣隊」）執行，該部隊是美軍最高等級的特種任務單位。中國軍事分析人士形容，此次行動是1場「教科書級別」的精準打擊，具有高度準確性，且傷亡極低。

中國航空軍事分析員、現任空軍《航空雜誌》社副編審傅前哨表示：「這次行動在規劃與執行層面都極為成熟。」他補充，針對馬杜洛的行動成功達成既定目標，並展現出高度系統化的作戰模式，包括長時間的情報蒐集，以及透過電子戰與空襲等多種平台來癱瘓防空體系。

根據美方官員說法，美軍出動超過150架軍用航空器，包括無人機、戰鬥機與轟炸機，摧毀委內瑞拉的防空系統，為搭載美國特種作戰部隊的直升機開闢1條明確的空中通道，使其得以接近馬杜洛的住所。

此次任務亦包含網路作戰行動，導致委國首都加拉加斯（Caracas）大片地區電力中斷。這一切是在數個月的密集演練、情報蒐集與區域軍事部署後展開的，其中包括美國海軍最先進的「福特號」航空母艦（USS Gerald R. Ford）以及多艘軍艦進駐加勒比海。

傅前哨指出，這次行動突顯委內瑞拉防空體系的不足，與美軍「經過多年前線經驗淬鍊而成、發展成熟的系統與戰術」形成鮮明對比。

據悉，美國總統川普（Donald Trump）於2日深夜在佛州的海湖莊園（Mar-a-Lago）下令發動這項代號為「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）的軍事行動。

這場突襲發生之際，正值北京剛結束1場為期2天的圍台實彈封鎖軍演之後。根據中國國營電視台《中國中央電視台》（CCTV，簡稱央視）報導，解放軍在演習中進行了模擬「斬首行動」，目標是台灣島內的分離主義勢力領導層，這也是自2022年以來首次進行此類操演。

傅前哨認為，美國此次行動應成為台灣分離主義勢力的1項警訊，「台灣必須思考，如果解放軍執行類似行動，他們是否有能力避開這樣的打擊。」他補充，由於解放軍可從台灣海峽對岸以更短距離部署兵力，台灣軍方在面對突襲時，反應時間將比委內瑞拉更為有限。

近年來，解放軍亦曾在內蒙古自治區的「朱日和訓練基地」，模擬攻擊1棟外觀類似中華民國總統府的建築，引發台北方面的強烈抗議。

對此，前解放軍海軍軍官與教官、軍事評論員兼中國船舶工業綜合技術經濟研究院研究員宋曉軍也表示，今年解放軍的演習重點，將放在鞏固其聯合作戰體系。他在3日接受《央視》訪問時指出：「只有這樣，才能最大化聯合作戰的效果，並壓縮敵方的決策空間，使其陷入進退兩難的局面。」

另1名退役解放軍上校岳剛則強調，美國此次行動成功的關鍵之一，在於戰略耐心與欺敵戰術的運用，最終使馬杜洛在幾乎沒有抵抗的情況下被捕，「在超過4個月的時間裡，部署於委內瑞拉沿岸的大規模艦隊，透過欺敵手段誤導了馬杜洛。」

岳剛分析，馬杜洛誤以為這只是1次例行性的反毒執法行動，這種戰略欺騙使委內瑞拉政府與軍方毫無防備，因為馬杜洛認為川普只是在虛張聲勢。他也強調了美軍的聯合作戰能力，指出空襲與情報小組的配合，迅速為行動開闢通道，在最小的破壞下完成任務目標，「這次針對馬杜洛的行動，與其說是展示美國軍力，不如說是暴露了1個無能對手的脆弱性。」

不過，他也澄清，北京若對台灣採取行動，其性質將不同於美國對委內瑞拉的做法，「我們不需要向美國學習，也不需要把事情複雜化。他們是以反毒執法作為理由，而我們面對的是分離主義，特別是台獨。」他補充，北京的策略將著重於「清除」台灣的分離主義領導層，並在外國勢力介入之前，迅速控制整座島嶼。

畢業於火箭軍工程大學的軍事評論員宋忠平則指出，北京方面勢必會密切研究並評估華盛頓的軍事行動，「在為可能出現的台海軍事衝突做準備時，我們會有更多戰略與應變方案，但不會簡單複製他人的做法。相反地，我們會發展出屬於自己的獨特方式，以成本效益最高的方法來解決台灣問題。」

他所謂的「低成本」，意指解放軍在對台行動時，將避免投入過多的人力與資源，同時不對台灣人民與島內民用基礎設施造成重大破壞。

