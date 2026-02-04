北京將取代美國領導地位？ 分析：政權存續才是重心

（中央社台北4日電）在美國退出數十個國際組織際，中國正在加強外交拓展，同時在特定領域尋求領導地位。但專家指出，北京並非想全面取代美國，主要目的在於維持政權存續，同時削弱美國在亞太地區的影響力。

德國之聲中文網今天報導，在1月美國宣布退出66個國際組織的同時，中國陸續接待來自加拿大、芬蘭與英國的領導人。其中，中國國家主席習近平在北京會晤英國首相施凱爾（Keir Starmer）時表示，國際秩序受到嚴重衝擊，並呼籲各方努力建設一個平等有序的多極化世界。

廣告 廣告

歐洲對外關係委員會（European Council on Foreign Relations）引述一項國際調查稱，包括10個歐盟成員國在內的全球21個國家認為，中國的國際影響力將在未來10年持續上升。

報導引述柏林智庫墨卡托中國研究中心（MERICS）的分析師宋高祖表示，過去中美之間的實力差距要明顯得多，但現在正變得越來越接近，美國仍然是世界上最強大的國家，但中國正在急起直追。

宋高祖說，來自全球南方的支持，對中國在面對西方圍堵時是「關鍵的轉折點」。儘管受到川普政府施壓，中國去年經濟成長率仍達5%，且貿易順差創歷史新高，其中大部分來自對非美國市場的出口，尤其是東南亞地區的出口成長。

此外，中國與俄羅斯及北韓的關係也越來越緊密。習近平去年在北京的九三閱兵儀式上，與俄羅斯及北韓領導人會面，凸顯中國在政治與安全層面上，與這兩個鄰國的立場一致。

德國漢堡大學和平研究所研究員莫克里（Sabine Mokry）指出，中國的每一個威權盟友都各自扮演不同角色，「中國政府正試圖評估，能從每一個政權獲得什麼」。這種協調的具體成果，從聯合國大會投票時，中國的立場與盟友越來越一致可看出，尤其是在涉及人權與烏克蘭議題的決議上。

但莫克里指出，這種夥伴關係本質上仍然高度偏向交易性質，多半是來自於共同反對美國的立場，而非基於價值觀的一致。「如果有機會對外展示他們彼此合作的形象，他們當然會把握。但實際上，雙方仍存在根深蒂固的不信任」。

報導指出，分析人士認為，北京的最終目標並非以「中國版本」取代美國主導的世界秩序。相反地，中國政府的首要目標似乎是確保中國共產黨能夠持續執政。

莫克里強調，這並非要接管世界的野心，中國的動機「始終必須從政權存續的角度來理解」。宋高祖也持同樣看法，認為中國不太可能接手美國退出的所有國際機構領導地位，除非這麼做能直接符合其國家安全利益。

分析人士主張，中國的目標並非主導全球體系，而是削弱美國在中方認為具有戰略重要性的地區的影響力，尤其是亞太地區。

莫克里表示：「如果北京能在亞洲為所欲為，他們一定會非常滿意」。但她也補充說，美國在涉入亞洲事務的政策根深蒂固，短期難以改變。（編輯：廖文綺/邱國強）1150204