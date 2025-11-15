北京對日複合式威脅 府：勿成國際麻煩製造者

記者吳典叡／臺北報導

針對中共宣布17至19日將在黃海中部部分海域進行實彈演習，總統府昨日對此指出，鑑於北京當局連日來相關行為對區域安全穩定的衝擊，我國正密切關注，並將與日本在內的區域各國密切合作，以確保印太地區的安全穩定與自由開放。

由於中共近日對日本採取旅遊限制措施，17日起，更在黃海中部部分海域進行實彈演習，引發各界對區域情勢的高度關注。

總統府發言人郭雅慧昨日表示，臺灣與日本共享自由民主價值，經貿上亦共享發展與繁榮，兩國人民緊密友好，有鑒於北京當局連日來相關行為對於區域安全穩定的衝擊，我國正密切關注，並將與日方在內的區域各國密切合作，以確保印太地區的安全穩定與自由開放。

郭雅慧指出，北京當局基於政治目的對日本進行的各類型複合式威脅，正對印太區域的安全穩定帶來高度威脅，我方期待中共善盡大國責任，即刻停止這類不恰當的單邊作為，回到國際以規則為基礎的正確軌道上，不要成為國際社會的麻煩製造者。