北京對藍攤牌1／中攤牌藍營交3作業 擋軍購、供應鏈與「和平框架」紅線

國民黨副主席蕭旭岑會見大陸全國政協主席王滬寧。（國民黨提供）

國民黨副主席蕭旭岑訪中結束，此行各方解讀為鋪陳3月鄭習會，卻被北京直接攤牌，四日行程最後一天會晤中共政協主席王滬寧，王在會中以統一為核心，強硬定調對台方針，針對台灣對美軍購、台美共組非紅供應鏈，以及所謂「和平框架」的政治前提，直接要求藍營作出「正確選擇」，相關內容也被解讀為，北京當面回應國民黨主席鄭麗文日前拋出的「和平框架」主張，熟悉兩岸事務人士直言：「這場會面，形同北京對藍營攤牌、下達作業指令。」

廣告 廣告

本刊掌握，蕭旭岑原訂4日赴亦莊參訪自動車產業與兩岸科創中心，並前往清華大學 AI 學院與碳中和研究院，行程主軸鎖定「台商二次西進」相關合作。不料3日上午突接政協主席辦公室通知，行程急轉彎，改由王滬寧於人民大會堂「新疆廳」接見。雙方在媒體拍攝下完成公開致詞後，隨即閉門會談。

會中，蕭旭岑重申2010年海協會副會長李亞飛所提「各表一中」，稱其為「原汁原味的九二共識」，盼展現國民黨對北京立場的靠攏；但王滬寧隨即將話題拉回北京三大核心關切，態度明確而強硬。

首先是台美軍購議題。被視為涉台事務「二把手」的王滬寧指出，這波由美國主導、規模高達1.25兆美元的對台軍購，不僅升高台海風險，更可能結構性破壞解放軍多年在周邊區域建立的戰略優勢，牽動對日本、菲律賓及「台獨勢力」的整體威懾布局。他直言，關鍵不在立法院「擋下幾次」，而是「讓這些威脅終究無法實現」，並點名國民黨須整合力量，全力阻止相關案子推進。

其次是台美供應鏈合作。王滬寧指出，美國推動貿易戰與供應鏈重組，目的在於遏制中國發展、削弱國力，台灣不應站在「歷史大勢的對立面」，並要求國民黨阻止民進黨政府與美方的相關安排。他同時呼籲延續過去30年的兩岸產業合作經驗，鼓勵台商、台企再度加碼投資大陸，強調要在「祖國發展的枝葉脈絡上齊心灌溉」。相關主張亦由國台辦轉達，建議今年兩岸企業家峰會聚焦供應鏈融合，列為後續交流重點。

第三，則是鄭麗文提出的「和平框架」。王滬寧當場畫下紅線，強調「框架和平的基礎，必須以中國統一為指針」，不存在模糊空間，並期勉國民黨提出更具體的行動方案。至於國民黨力促的「鄭習會」，王未給出明確時程，僅表示若能在軍購、供應鏈與和平框架等議題上取得「實質成果」，將有助於形塑良好氛圍，「很多事會水到渠成」。他並要求國民黨協助向台灣社會說明近期提出的「統一七個更好」，強化統一論述的社會說服力。

熟悉兩岸事務人士直言，蕭旭岑此行，行前定調為智庫交流，見到了中共政權的二把手，會談內容卻像北京對藍營直接攤牌、下達作業指令，對未來藍營在軍購甚至台美關稅議題上，直接加上框架。

更多鏡週刊報導

北京對藍攤牌2／中共對台工作會議9日登場 直接納管九合一選舉

獨家／轟徐巧芯反被嗆「我先走，他就亂搞」 杜秉澄律師竟是岳母介紹祕辛曝光

法務部長與台中250位馨生人溫馨圍爐 柔性司法過年加碼不打烊