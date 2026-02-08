北京對藍攤牌2／中共對台工作會議9日登場 直接納管九合一選舉

國民黨副主席蕭旭岑會見大陸全國政協主席王滬寧。（國民黨提供）

中國年度「對台工作會議」將於9日登場。本刊掌握北京消息人士指出，會中將正式成立因應台灣地方選舉的工作專組，宣稱將「結合統戰與網路空間多重力量，重創島內台獨勢力」，不僅聚焦軍購與供應鏈議題，甚至直接將今年11月的「九合一」選舉納入工作範疇，形同官方下達介選指令。

此次會議將由中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅主持，政協主席王滬寧預計於開幕時發表談話，為全年對台政策定調。對台工作會議是中共每年春節前後在北京舉行的高層例行會議，由中央對台工作領導小組召集，目的在於貫徹習近平對台方針、統籌涉台政策，核心主軸包括反台獨、反外部干涉、掌握兩岸關係主導權，並推動兩岸融合與台商發展。

消息指出，今年會議將今年定位為「兩制推進」關鍵年，並敲定四大工作方向：第一，結合島內「愛國力量」，全力阻止美國對台軍購案推進；第二，推動兩岸供應鏈融合，提供關稅優惠等誘因，切斷台美供應鏈合作的可能性；第三，營造有利統一的內外環境，對外鞏固一中法理，對內爭取島內統一力量，並嚴懲國內外主張或支援台獨者；第四，成立因應台灣地方選舉的專責小組，結合統戰與網路空間操作，對島內台獨勢力進行「重創式」打擊。

本刊並掌握，會中將同步討論「鄭習會」的籌備方向，時間點暫鎖定3月中旬、反分裂國家法周年前後。北京方面評估，該會的兩項戰略目標，一是為後續「習川會」鋪墊輿論與政治基礎，塑造台灣多數民意不需美國介入的氛圍；二是為2019年提出的「一國兩制台灣方案」奠定基礎，集結島內反台獨力量，配合選舉節奏同步推進兩制進程。惟會議亦明確設定前提，盼國民黨能就王滬寧日前接見蕭旭岑時所提事項「全力推進」，作為後續高層互動的政治基礎。

