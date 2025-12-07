北京對鄭習會開出3前提？國民黨：不齒惡意捏造

（中央社記者劉冠廷台北7日電）媒體今天報導，指國共兩黨已達成共識，「鄭習會」鎖定農曆年前後登場，且北京提出高度敏感「3張門票」作為前提。國民黨回應表示，報導純屬捏造，號稱「內幕」、意在操弄政治，國民黨始終以追求有尊嚴的兩岸和平為目標，但不齒惡意捏造的所謂「門票說」。

自由時報今天報導，在國民黨2位副主席接連低調赴中交涉後，雙方已達成共識，國民黨主席鄭麗文與中國國家主席習近平的「鄭習會」鎖定明年農曆過年前後登場；但為求互信，北京提出包括擋下軍事採購預算、阻止國安法制立法進程，以及國民黨對於有害兩岸統一目標的體制應提出改革與行動「3張門票」作為前提。

國民黨下午發出新聞稿回應表示，報導純屬捏造，號稱「內幕」，意在操弄政治，此種作法實已屢見不鮮。

國民黨指出，2位副主席出訪大陸時間，遠早於總統賴清德對華盛頓郵報的投書，以及向美國社會披露將增加400億美元軍購。自由時報將兩者荒謬牽扯，意在掩飾政府犧牲民生經濟、揮霍鉅資軍購的司馬昭之心。

國民黨表示，始終以追求有尊嚴的兩岸和平為目標。鄭麗文已多次宣示，只要有助於兩岸和平，有助於人民安居樂業，國民黨都願承擔責任，但不齒惡意捏造的所謂「門票說」。

國民黨強調，堅持「反對台獨以避戰，九二共識以謀和」的兩岸路線、絕不退縮，不受歪曲、不懼裹脅，堅定維護台海和平穩定及兩岸關係和平發展。（編輯：林克倫、楊蘭軒）1141207