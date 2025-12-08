北京對鄭習會開出3前提？綠：希望不要發生

（中央社記者葉素萍、王揚宇台北8日電）媒體報導，國共已達成共識，「鄭習會」明年春節前後登場，且北京提出「3張門票」作為前提。民進黨立法院黨團書記長陳培瑜今天說，希望此事不要發生，如果國民黨打算拿3張賣台門票前進「鄭習會」，台灣人應共同譴責。

自由時報報導稱國共兩黨已達成共識，國民黨主席鄭麗文與中國國家主席習近平的「鄭習會」鎖定明年春節前後登場，且北京提出擋下軍事採購預算等「3張門票」作為前提。鄭麗文今天說，一天到晚一直編故事，可見民進黨多緊張、多害怕。

民進黨立委沈伯洋上午在民進黨立法院黨團記者會表示，他有看到相關報導，民進黨團當然希望這不是真的，因為如果發生，台灣就會被賣掉，若國民黨沒有要做這件事，應嚴正聲明表達此事不存在。

民進黨發言人吳崢今天透過新聞稿表示，人民更關注的是國民黨與中國之間是否有其他承諾。國民黨立法院黨團總召傅崐萁每次赴中後，隨即推動一連串癱瘓政府的惡法。鄭麗文當選國民黨主席後，兩位副主席更在短時間內3度赴中，這些行程究竟談了什麼，又答應了什麼。

吳崢說，政黨之間可以在兩岸政策上有不同路線，但不能有兩個老闆。台灣人的自由民主與身家財產，更不能成為任何政黨投誠的伴手禮。在中國持續文攻武嚇之下，朝野應團結一致，不該為利益交換放棄最基本的反共核心價值與普世民主信念。（編輯：謝佳珍）1141208