北京對高市暴怒動作持續 文旅部要求中國民眾避免赴日旅遊

日本首相高市早苗發表「台灣有事」市對日本構成「存立事態」、將需要出動自衛隊應對的說法，惹惱北京政府已經逾一週猛烈輿論轟炸，中國官員威脅要把高市「砍頭」。中國文旅部週日（16日）晚間又發公告，呼籲中國民眾停止赴日旅遊。

中國文化和旅遊部「鄭重提醒」稱，中國外交部「11月14日發布提醒，指出日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，中國公民在日本安全環境持續惡化。」

並且，「日本領導人近日發表涉台挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險。」

因此，「文化和旅游部鄭重提醒中國游客近期避免前往日本旅游，已在日中國游客密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護，如遇緊急情況，請及時報警並聯系駐日使領館尋求協助。」

今年訪日日本外國旅客在今年9月突破3000萬人次大關，再度刷新紀錄。其中中國遊客以748.7萬人人數最多，南韓客以679.3萬人居次，第三即是台灣的503.6萬人。

