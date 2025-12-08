北京對「鄭習會」開出3前提？國民黨：捏造消息

傳出國民黨和中國達成共識，鄭習會鎖定農曆年前後登場，且北京提出高度敏感的3張門票作為前提。（圖／東森新聞）





傳出國民黨和中國達成共識，鄭習會鎖定農曆年前後登場，且北京提出高度敏感的3張門票作為前提，國民黨否認這項消息。

國民黨主席鄭麗文曾表態有意和習近平會面，但何時達成？有消息指出在國民黨2位副主席蕭旭岑、張榮恭接連赴中交涉後，雙方已達成共識，鄭習會鎖定農曆年前後登場，更指北京提出高度敏感的3張門票作為前提，包括擋下民進黨政府提出軍購預算和停止國安法制立法進程，並且要提出以統一為目標的改革與行動。

對此，國民黨發出4點聲明，先砲轟這些是為了操弄政治的不實消息，更稱兩位副主席赴中的時間點，不應該牽扯到所謂擋下總統賴清德提增加軍購，另外也表達對門票說相當不齒，稱是惡意揑造，鄭麗文是否與習近平會面，仍未有明確時程。

國民黨聲明如下：

嚴正聲明：拒絕造謠煽動 捍衛兩岸和平

對於《自由時報》以所謂「可靠消息」散播的不實報導，中國國民黨予以嚴正駁斥：

一、該報報導純屬捏造，號稱「內幕」，意在操弄政治。此種作法實已屢見不鮮。

二、兩位副主席出訪大陸時間，遠早於賴清德總統對華盛頓郵報投書，向美國社會自曝增加400億美元軍購。自由時報將兩者荒謬牽扯，意在掩飾賴政府犧牲民生經濟揮霍鉅資軍購的司馬昭之心。

三、本黨始終以追求有尊嚴的兩岸和平為目標。鄭麗文主席已多次宣示，只要有助於兩岸和平，有助於人民安居樂業，本黨都願承擔責任。但不齒惡意揑造的所謂「門票說」。

四、本黨堅持「反對台獨以避戰，九二共識以謀和」的兩岸路線，絕不退縮，不受歪曲，不懼裹脅，堅定維護台海和平穩定及兩岸關係和平發展。

