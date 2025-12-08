北京對「鄭習會」開3前提？藍營駁斥 綠營籲具體行動澄清

有媒體報導指「鄭習會」鎖定農曆年前後登場，北京並提出「擋下軍事採購預算」等3前提。對此，國民黨發言人牛煦庭今天(8日)嚴正否認，強調相關內容子虛烏有，並表示黨內目前沒有討論、也沒有預設「鄭習會」的時間點。民進黨立委則表示，若「鄭習會」不是事實，國民黨就不要再擋國防預算及國安法案付委審查，拿出具體行動證明。

有媒體報導指出，國民黨主席鄭麗文與中國國家主席習近平的「鄭習會」鎖定明年農曆過年前後登場，但為求互信，北京提出擋下軍事採購預算、阻止國安法制立法進程以及國民黨對於有害兩岸統一目標的體制應提出改革與行動等「3張門票」作為前提。

廣告 廣告

對此，國民黨發言人、立委牛煦庭8日在立法院接受媒體聯訪時嚴正否認，強調他已與黨內操辦兩岸事務的副主席反覆確認，他們均表示日前赴中訪問時並未提到任何有關「鄭習會」的安排，該報導內容為子虛烏有、胡說八道。牛煦庭說：『(原音)完全沒有討論到的事情怎麼能預設時間點？大家不要被這篇報導被帶著走，沒有這回事。這件事該安排就安排，如果真的有這件事，也會做合理的發布，但不是像媒體傳的那樣繪聲繪影、又有條件、又有時間，並不是這樣的，我們一定要再次澄清。』

牛煦庭說，與中國大陸交往須有一定的政治基礎，就是所謂「九二共識、一中各表」，雖然涵意或許有所不同，但兩岸可在此架構下進行對話，除此之外，不會有任何的政治條件。他並指出，從前總統馬英九時代兩岸密切交流到現在，也從來不存在要完成所謂「條件」才能進行兩岸交流，他批評所謂「鄭習會」以「3張門票」作為前提的說法全是民進黨幻想出來的議題。

牛煦庭也強調，黨內目前沒有討論「鄭習會」的相關安排，且國民黨支持合理增加國防預算。他指出，在立院進行合理的審查、不排除邀請總統報告、接受檢驗，這才是在野黨想看到執政黨認真面對國防特別預算的態度，他呼籲民進黨不要把討論國防預算與「鄭習會」掛勾。

民進黨團也召開輿情回應記者會，立委沈伯洋在會中指出，就算國、共沒有觸及促成「鄭習會」的條件，但國民黨擋下軍事採購預算、阻止國安法制立法、以及對於有害兩岸統一目標的體制應提出改革行動這3件事情仍是每天都在發生。

沈伯洋說，如果國民黨真的沒有設下「鄭習會」的相關條件，除了發出嚴正聲明，更不要再阻擋國防特別預算及國安法案交付審查。沈伯洋說：『(原音)而且在明天程序委員會就不應該再擋下我們的國防預算，也不要再找理由說細項、項目不清等等問題。如果有這樣的質疑，不是應該過程序委員會、到委員會討論嗎？你們所有的質疑可以到委員會慢慢大聲講給國人聽。』

民進黨立委吳思瑤受訪時也說，外界對於「鄭習會」的揣測不是空穴來風，只是印證鄭麗文先前「期待鄭習會、反對國防預算」的說法，以及副主席前進中國踩線到底談了什麼？如果「鄭習會」不是事實；反國防、反軍購不是事實，國民黨就應該以具體的行動來澄清。(編輯：陳士廉)