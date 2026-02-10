北京尷尬！外媒曝高市早苗大勝：習近平兩難

▲日本首相高市早苗率領自民黨在眾議院選舉中大獲全勝。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗領導執政聯盟，8日在眾院改選大獲全勝，自民黨更獨拿316席，《彭博社》分析，中國國家主席習近平陷入兩難，要繼續與美國最重要的亞洲盟友冷戰，還是要與日本最受歡迎的領導人接觸。

《彭博社》報導，自民黨在眾議院選舉取得316席，達到修憲門檻，不僅創下二戰以來的歷史紀錄，也讓高市拿到推行更強硬外交政策的授權。自去年11月高市早苗暗示中國入侵台灣可能促使日本出兵以來，北京對日實施出口和旅遊管制，但如今習近平必須決定要繼續維持對日施壓，或是為爭端找到出口。

高市早苗希望與北京維持穩定關係，政府持續在各層級雨中方溝通，從日本國家利益的角度出發，冷靜且適當的回應。但在政治上，高市已經不可能收回「台灣有事」言論，因為會顯得她在日本安全方面做出妥協。

多名日本官員私下透露，他們希望中國最終別無選擇，必須重啟對話，因為高市早苗強大的國內支持度，意味著她的政府可能執政數年。但中國外交部發言人林劍9日回應，北京不會退讓，對日政策也不會因任何一場選舉而改變，要求高市早苗收回涉台言論，中國人民捍衛國家核心利益的決心堅定不移。

中國分析人士認為，高市早苗應該向北京遞出橄欖枝，而非北京釋出善意。北京智庫全球化中心（CCG）創辦人王輝耀稱，包括北約盟國在內的西方大國，都正尋求改善與北京的關係，「明智的政治家懂得順應潮流」。

不過報導提到，高市早苗已經展現出更強硬的對中立場，8日晚間稱，正在為參拜靖國神社「創造適當環境」；而高市早苗長期推動改革和平憲法，自民黨也已達到修憲門檻。

中國官媒《新華社》背景的官方公眾號「牛彈琴」指稱，日本將擁抱軍國主義，恐修憲、擴大軍費、尋求攻擊性武器，甚至改變長期無核立場，「我們將面對一個更危險的日本，日本在台灣問題上將會更具挑釁性。」

但報導也提到，大選勝利或許有助於緩解緊張局勢，歷史經驗顯示，2012年安倍晉三當選首相、2014年再次勝選後，儘管領土爭議仍在，但中日關係逐漸解凍，不過直到2014年底安倍與習近平才在北京APEC場邊會面，恢復投資與旅遊也耗費數年時間，代表高市政府就算有望緩和關係，也是一段漫長的過程。智庫歐亞集團（Eurasia Group）資深分析師Jeremy Chan指出，中國將觀察高市的內閣任命、訪美行程，以及是否推動強化對中防禦的承諾。

