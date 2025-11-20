北京延後中日韓文化部長級會議 毛寧嗆：高市早苗發表極錯涉台言論

日本首相高市早苗言論風波持續發酵，中國外交部今日證實，延後原訂本月舉行的中日韓三方文化部長級會議。（翻攝自中國外交部官網）

日本首相高市早苗言論風波持續發酵，中國外交部今日證實，延後原訂本月舉行的中日韓三方文化部長級會議。中國外交部發言人毛寧表示，「日本領導人公然發表極其錯誤的涉台言論，傷害中國人民感情，挑戰戰後國際秩序，破壞中日韓三方合作的基礎和氛圍，導致舉辦中日韓有關會議的條件暫不具備。」

高市早苗7日於國會接受質詢時表示，如果「台灣有事」伴隨對方始有武力的氣礦，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，但仍要看實際發生的個別具體情況。該言論讓中國外交部、國防部與官媒連日譴責，還呼籲國民別前往日本旅遊、留學，以及停止日本電影上映等，還中止日本水產輸入中國。

廣告 廣告

據《韓聯社》報導，南韓文化體育觀光部今（20日）表示，中國文化與旅遊部18日告訴韓方，原訂24日於澳門舉辦的「2025韓中日文化部長會議」將暫時延期。自2007年起每年由三國輪流舉辦的文化部長會議，是為促進韓日中文化交流與合作的高層會議。儘管中方未具體說明延期理由，但中國外交部明確指出與高市早苗針對台灣的相關言論。

中國外交部發言人毛寧今日表示，「日本領導人公然發表極其錯誤的涉台言論，傷害中國人民感情，挑戰戰後國際秩序，破壞中日韓三方合作的基礎和氛圍，導致舉辦中日韓有關會議的條件暫不具備。」此外，有媒體詢問，中日兩國領導人是否可能在G20期間進行接觸？毛寧回應：「李強總理沒有會見日方領導人的安排，請日方自重。」

面對「台灣有事，就是日本有事」的說法，毛寧強調「借台灣生事只會給日本找事」「台灣是否有事根本不是日本的事」，「歷史上，日本曾經強行侵占台灣，並進行長達半個世紀的殖民統治。日本佔領時期，台灣人民災難深重，數十萬同胞被​​殺害，民眾毫無政治權利、信仰自由和文化自由，礦產資源、民生物資遭到瘋狂掠奪。」

不過毛寧這番說詞意圖「重塑」、混淆台灣的歷史，清朝在甲午戰爭敗給日本，因此於1895年在李鴻章與前日本首相伊藤博文簽下《馬關條約》，將台灣、澎湖及附屬島嶼全部割讓給日本。相關史實與毛寧所言相差甚遠，當時不僅沒有「中國」，也並非日本強行侵占台灣。

更多鏡週刊報導

見習進平決心不動搖？ 鄭麗文：對兩岸和平有幫助都願意見

國台辦喊收「上萬封台獨舉報信」 外交部：中國對我國民無管轄權

憂悲劇重演！日駐中大使館發「安全對策」 官員籲在中日本學生注意安全