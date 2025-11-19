北京延長黃海軍演 學者酸：距離那麼遠要怎麼施壓？ 日本完全沒要收回高市言論

中國解放軍海軍055型飛彈驅逐艦首艦「南昌號(舷號101)」。 圖：翻攝「微博」

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前在發表「台灣有事論」，暗示不排除動用自衛隊介入台海衝突，引發中國強烈不滿，導致中日關係緊張。中國昨日宣布，要從本月18日至25日在黃海進行連續8天實彈射擊，表示不滿。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元今(19)日就酸，中國在距離日本遙遠的中國海域延長軍演，請問會給日本帶來什麼壓力？而日本完全沒有要收回高市的言論。

本月7日，日本眾議院預算委員會進行首相質詢與答辯會議，在野立憲民主黨議員岡田克也詢問高市早苗有關可能的台灣發生「緊急事態」。高市以首相身份表示，如果台灣發生可能構成日本的「存亡危機事態」，那麼日本自衛隊可藉由集體自衛權行使，動用武力介入台海衝突。

針對高市發言，北京當局接連幾天透過各種方式表示不滿。一方面召回中國駐日大使，另一方面透過各種宣傳管道暗示，日本若介入台海衝突，恐對日本本土發生嚴重的後果。

面對中日關係因「台灣有事論」而產生緊張，日本外務省亞太局局長金井正彰於17日飛抵北京，並於昨日和中國外交部亞洲司長劉勁松等官員展開會談，試圖為當前局勢尋求降溫空間。然而，雙方在會談中互不相讓，氣氛相當嚴峻。除此之外，北京還撂下狠話，嚴肅敦促日方收回錯誤言論，稱「已激起中國人民公憤譴責」，並加碼宣布，即日起在黃海南部展開8天實彈射擊。

「加碼施壓日本？」葉耀元直言，在距離日本遙遠的中國海域延長軍演，請問會給日本帶來什麼壓力？日本完全沒有要收回高市的言論，就表明了日本根本就沒有要管中國的施壓。「還有，中國人民的公憤，到底關日本什麼事情？」

葉耀元指出，高市只是講了真話，並不是什麼錯誤言論。他更指，明明就是中國一直在威脅印太戰略區的和平，「這個巨嬰國家真的是典型的做賊喊抓賊。

