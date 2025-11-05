北京怒斥高市與林信義會面 日本外相回應了

▲日本首相高市早苗1日在APEC峰會期間，與台灣代表林信義會面。（圖／翻攝自Ｘ／@takaichi_sanae）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗前往韓國參加亞太經濟合作會議（APEC）峰會，期間與我國領袖代表林信義會面，還連續兩天在社群平台貼出與林信義會面的照片，遭到中國外交部批評，指此舉「嚴重違背一個中國原則」。對此，日本外相茂木敏充表示，「會談並不違背維持日台非政府間實務關係的日方立場」。

綜合共同社、時事通信等日媒報導，茂木敏充在4日的記者會上，針對中國就日前亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會期間，高市早苗與林信義會談一事提出的抗議，表示已作出反駁。

茂木敏充指出：「過去在APEC會議期間，也多次進行過日本首相與台灣相關人士會面。我們已向中國政府說明日本的立場，並提出反駁。」

他同時強調，「這並不違背日本政府將與台灣的關係定位為『非政府間的實務關係』的基本立場。」

每日新聞指出，林信義去年也曾與時任日本首相石破茂會面。根據日本政府相關人士透露，自第二次安倍晉三內閣以來，這類在APEC會議期間與台灣代表會談的安排已逐漸成為慣例，而日本自2015年起便開始公開這些會談。

高市1日與出席APEC會議的林信義舉行了會談。中國外交部發言人當天表態，指出此舉「嚴重違背一個中國原則」，並稱「向日本提出『嚴正交涉』，批評高市『向台獨勢力發出錯誤訊號。』」

