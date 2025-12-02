北京才嗆嚴懲以災亂港…被問香港宏福苑大火 中國外交部推：問特區政府

記者陳思妤／台北報導

香港「宏福苑」大火造成151死，還有人至今下落不明，北京駐港國安公署則是發出聲明，揚言嚴懲「以災亂港」行徑，有市民發起網路連署要求調查火災，也遭到拘捕被帶到警局問話。然而，中國外交部昨（1）日被問到，有海外香港人發起請願，要求政府負責時，竟直接要對方去問香港特區政府。

「宏福苑」大火造成151死，至今仍有多人失蹤，但北京駐港國安公署竟然是發出聲明，要嚴懲「以災亂港」行徑，聲稱堅定支持香港特區毫不手軟依法打擊「以災亂港」行徑，堅決懲治危害國家安全的行為和活動，堅決反制任何外部勢力的插手干預，堅決捍衛香港來之不易的繁榮穩定大勢，正告妄圖「以災亂港」的反中亂港分子，無論變換什麼手法，都一定會受到香港國安法和《維護國家安全條例》的追究嚴懲。

廣告 廣告

此外，有市民自發在網路連署，要求調查「宏福苑」大火，並追究責任，但發起人之一的香港男大生卻遭到香港警方逮捕，被帶到警局問話。

中國外交部昨天舉行例行記者會，發言人林劍被《路透社》問到，對海外香港人發起請願活動，要求政府對大火負責，也批評有民眾被逮捕一事，有何評論？沒想到，林劍卻稱，這不是外交問題，具體問題建議向「特區政府」詢問。

更多三立新聞網報導

美批准對台軍售！中國氣喊堅決反對 國防部反擊：始終相信以實力衛和平

高級酸！中國外交部開地圖砲嗆「阻統一是癡心妄想」 吳釗燮超幽默反擊

高市「存立威脅」論續燒！中軍號「三語」警告日本

北京：日本軍事安全動向釋危險訊號 中方嚴重關切

