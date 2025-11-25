北京抵制全開、日本民意卻逆風挺高市！黃暐瀚曝隱憂

日本首相高市早苗。(圖:shutterstock/達志)

日本首相高市早苗拋出「台灣有事即日本有事」的強硬表態後，引爆中國大陸強烈反彈，中日關係迅速升溫緊繃。然而，《讀賣新聞》最新民調卻顯示，日本社會並未因中國大陸施壓而動搖，高市內閣支持度反而突破七成，飆到72%，展現出罕見的「逆風上升」。對此，資深媒體人黃暐瀚24日就表示，大陸加重施壓、高市內閣支持度卻不降反升，認為「內政經濟的議題，才是高市內閣的隱憂」。

黃暐瀚24日在臉書上分析，即便北京連續祭出拒買日貨、限制旅遊、加強海警巡邏、甚至勸退留學生等施壓手段，日本民意仍力挺高市的外交立場。黃暐瀚指出，《讀賣新聞》十月底的民調與最新結果相互對照，顯示高達56%日本民眾支持政府面對中國的強硬態度，中國大陸施壓不但沒有動搖日本民意，反而鞏固了高市的領導形象。

廣告 廣告

但黃暐瀚也提醒，高市內閣真正的挑戰反而不是來自外交，而是來自日本社會最在意的「生活問題」。對於「物價太高」的抱怨在民調中一枝獨秀，52%受訪者不滿意物價狀況，僅有33%感到滿意，成為內閣的最大弱點。此外，關於解散國會與內閣改組議題，日本民眾的反對聲浪也從49%上升到56%，呈現明顯的內政壓力。

黃暐瀚總結表示，「儘管中國大陸全面施壓，高市內閣支持度卻不降反升，內政經濟的議題，才是高市內閣的隱憂，日本國人眼前普遍支持，政府對中國大陸的強勢外交態度」。

【看原文連結】