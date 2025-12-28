北京拋「美中相互成就」論！《人民日報》對華府喊話：中國發展復興，不妨礙美國「再次偉大」

中共黨媒《 人民日報 》12月28日用「鐘聲」的名義撰寫〈以求同存異妥處雙方分歧〉一文，強調「中國的發展振興與美國實現再次偉大並行不悖」，雙方應當秉持求同存異的精神，以對話取代對抗、以合作化解分歧，「中美兩個大國完全可以相互成就、共同繁榮」。

「鐘聲」是《人民日報》國際評論專欄使用的筆名，創立於2008年11月，寓意「中國之聲」、「警世鐘聲」，文章內容多為闡述中國官方對重大國際問題和涉華議題的立場。在28日的文章中，鐘聲提及美國芝加哥全球事務委員會的最新民調——53%的美國受訪者認為，美國應該與中國開展友好合作與接觸——並認為這表明美國社會對美中關係的理性認知正在逐步積累。

鐘聲強調，大國能否妥善處理分歧，關乎世界和平與穩定：「從歷史上歐洲大陸的均勢理論，到冷戰期間的兩極對立，國際關係史記錄下大量經驗與教訓。今天，中美作為最大的發展中國家和發達國家，歷史文化、社會制度、發展道路各異，雙方如何看待差異、處理分歧，能否找到和平共處、合作共贏之道，具有緊迫的現實意義和深遠的歷史影響。」

「中美作為世界前兩大經濟體，經貿關係體量巨大，牽涉面廣，雙方利益不可能完全同步。在特定領域存在競爭乃至摩擦，實屬正常。關鍵是要從大局出發，大處著眼，避免一葉障目，因局部問題而否定雙方經貿合作互利共贏的本質。更不能被問題牽引，將分歧無限放大，陷入惡性循環。立足當下，著眼未來，中美應該多算大賬，多看合作帶來的長遠利益。維護中美經貿關係健康、穩定、可持續發展，符合兩國和兩國人民的根本利益，也有利於世界。」

鐘聲建議，妥處分歧要靠對話，對話必須以原則為基。2025年的川習會重歸平等對話正軌，印證了對話比對抗好的道理。鐘聲也強調，美中必須平等相待、尊重彼此核心利益、重大關切、以及自主選擇的發展道路，「一旦越線搞訛詐施壓，對話將難以為繼」。回顧川習會前的5輪磋商，每次積極信號的釋放，都為兩國企業乃至全球市場注入暖流，「雙方應落實既成共識，繼續推進對話、拉長合作清單」。

鐘聲呼籲，人民相親是中美關係的堅韌紐帶，「雙方應多栽花、少栽刺，通過擴大人文交流增進理解，讓真實聲音穿透偏見迷霧，讓尊重與共識在交往中生根發芽」，「歷史一再證明，中美之間沒有邁不過去的坎，沒有管控不了的問題」、「從長遠看，中國的發展振興與美國實現『再次偉大』並行不悖，中美兩個大國完全可以相互成就、共同繁榮」。

