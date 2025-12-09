北京拒接熱線 日憂衝突升級

日本與大陸關係急速緊繃之際，雷達照射爭議再度推升外界對意外衝突的憂慮。《日經亞洲》披露，事件發生後日本多次嘗試透過熱線聯繫中方，但陸方始終拒接，引來防衛省官員警告：若北京持續在日本偏遠島嶼周邊加大軍事活動，摩擦升級為更大衝突，恐怕只是時間早晚問題。

文中引述多名日方官員說法，事發後日方曾試圖透過2023年設立的熱線聯繫大陸軍方，但始終未獲陸方接聽。該熱線為日陸海空聯絡機制的一環，用於避免意外衝突。2023年，時任日本防衛大臣濱田靖一曾與大陸防長李尚福透過該熱線通話。

此外，遼寧號6日至8日持續在沖繩周邊海域航行，艦載戰機兩日內起降近百架次，行動範圍包括沖繩島與南大東島之間海域。日本前防衛大臣小野寺五典指出，過去從未有航母在此航道航行，若殲-15於接近日本島嶼時升空，「可能瞬間進入日本領空」。多名防衛官員警告，如果大陸持續強化在日本偏遠島嶼周邊的演訓，摩擦引發更大衝突或許只是時間早晚問題。

日方高層也接連針對陸方作出最新回應。防衛大臣小泉進次郎明確反駁陸方主張。他表示，日方並未收到陸方所稱事先發布的飛航公告，且在遼寧號訓練期間，自衛隊戰機始終保持安全距離，「中方所稱自衛隊干擾訓練的說法不成立」。他並指出，陸方稱雷達照射屬「常規操作」，但此次卻以間歇方式進行，一般而言不會如此。

官房長官木原稔同日也反駁陸方說法。他指出，戰機所搭載的雷達兼具搜索與火控系統功能，被照射的一方難以判斷用途，間歇性照射「超出安全飛行所需的範圍，是極其危險的行為」。木原稔強調，基於避免意外事故的觀點，北京的行為難以被視為正當操作。